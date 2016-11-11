﻿الذهب يتجه لتكبد خسارة أسبوعية مع تركز الأنظار على سياسة الرئيس الأمريكي الجديد

لندن – رويترز: ظلت أسعار الذهب متقلبة في التعاملات الآسيوية أمس الجمعة، واتجه المعدن الأصفر لتكبد أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع، مع استمرار المستثمرين في تقييم الآفاق الاقتصادية بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت هذا الأسبوع.

وفي المعاملات الصباحية أمس زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1262.20 دولار للأوقية (الأونصة). وهذا يعني ان المعدن النفيس انخفض إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 1250.70 دولار للأوقية قبل أن يرتفع إلى 1265.40 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وبلغت خسائر الذهب منذ بداية الأسبوع أكثر من ثلاثة في المئة.

وتراجع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 في المئة إلى 1261.60 دولار للأوقية، بعدما هبط نحو 1.3 في المئة إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 1250.40 دولار للأوقية في وقت سابق.

وحوم الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر أمام الين، بعدما سجل مكاسب كبيرة في الأسواق الخارجية مع استعداد السوق لرئاسة ترامب التي قد تتمخض عن تحفيز مالي للاقتصاد الأمريكي ورفع أسعار الفائدة.

ويتأثر الذهب كثيرا برفع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب، بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن الأصفر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 1.44 في المئة إلى 18.81 دولار للأوقية، متجهة لتحقيق رابع مكاسبها الأسبوعية على التوالي.

وارتفع البلاتين 0.5 في المئة إلى 976.50 دولار للأوقية، بعدما وصل لأدنى مستوياته في أسبوعين عند 958.50 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وصعد البلاديوم 1.06 في المئة إلى 695.90 دولار للأوقية، بعدما ارتفع لأعلى مستوى له منذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول عند 697.90 دولار للأوقية.