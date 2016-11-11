﻿ارتفاع سعر الدولار بعد انتخاب ترامب وعمليات بيع مكثفة في الأسواق الناشئة

هونغ كونغ – أ ف ب: ارتفع سعر الدولار امام العملات ذات المردود العالي، وسجلت الأسواق الآسيوية الناشئة تراجعا أمس الجمعة، مع توقع ارتفاع معدلات الفائدة الاميركية ومراهنة المتعاملين على ارتفاع التضخم مع سياسات الانفاق الكبيرة التي يعتزم دونالد ترامب انتهاجها.

ورغم اغلاق بورصة وول ستريت على ارتفاع كبير أمس الأول، التزم المستثمرون في اسواق آسيا الحذر أمس بشأن الشكوك التي تحيط برئاسة ترامب، في حين تراجع البيزو المكسيكي الى ادنى مستوى بسبب مخاوف من مواقف الرئيس المنتخب المعادية للمكسيك.

بعد الصدمة الأساسية لإعلان فوز ترامب على هيلاري كلينتون، عادت البورصات العالمية وارتفعت مع شعور المستثمرين بالأمل باتباعه سياسات مؤاتية للاعمال وتدابير محفزة للاقتصاد الأمريكي الذي يعتبر محركا اساسيا للنمو العالمي.

غير ان هناك مخاوف مما سيقدم عليه بعد ان قال انه يريد التخلي عن عدد من اتفاقات تحرير التجارة ويزيد الرسوم على الواردات.

وارتفع سعر الدولار ترقبا لسياسة الانفاق على مشاريع ضخمة سيعتمدها ترامب وستؤدي الى رفع الاسعار، مع مراهنة المتعاملين على رفع الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأمريكي) اسعار الفائدة بشكل اكبر لكي يتمكن من السيطرة على الأسعار.

هذا أدى بدوره الى شعور المتعاملين بالخوف من خروج رؤوس أموال كبيرة من المنطقة وعودة المستثمرين الى الولايات المتحدة املا في تحقيق عائدات اعلى وأضمن.

وارتفع الدولار في المعاملات الأمريكية الى 107 ين للمرة الاولى منذ تموز/يوليو، واحتفظ بمعظم مكاسبه في آسيا ليغلق على 106,90 ين، مرتفعا بشكل كبير عن 101,2 ين التي حققها بعد الصدمة الأولى إثر إعلان فوز ترامب.

وارتفعت العملة الأمريكية كذلك امام العملات ذات المردودية العالية، مع شعور المتعاملين بالقلق من خطط ترامب الحمائية. وتراجعت الروبية الاندونيسية باكثر من 5 في المئة، والدولار الاسترالي بـ 1.7 في المئة والعملة الماليزية بـ 2.6 في المئة.

وانخفض الوون الكوري الجنوبي 1.2 في المئة بعد ان ابقى البنك المركزي الكوري الجنوبي الفائدة في ادنى مستوياتها.

وخفضت الصين السعر المرجعي لليوان الى اقل من 6.8 امام الدولار لاول مرة منذ اكثر من ست سنوات، مع تحذير المحللين من مزيد من الانخفاض.

وارتفع الدولار 2.9 في المئة الى 20.70 بيزو مكسيكي، مقتربا من مستواه القياسي.

وتأثر البيزو المكسيكي مثل البورصة بالخوف من ان ينفذ ترامب وعوده الانتخابية باعادة التفاوض بشأن اتفاق التبادل الحر في أمريكا الشمالية (نافتا) والضغوط لدفع المكسيك لتحمل كلفة بناء جدار حدودي بمليارات الدولارات.

وقال إلياس حداد، المحلل الاستراتيجي لدى «كومنولث بنكأاوف أستراليا» في تصريح لموقع (بلومبرغ نيوز) ان «الدولار ارتفع امام معظم العملات الرئيسية مدعوما بترجيح زيادة الفائدة الأمريكية اذ وضع المستثمرون امام أنظارهم تأييد الرئيس المنتخب دونالد ترامب لاتباع سياسيات تشجع النمو وزيادة الاسعار».

واضاف ان «سياسات ترامب الاقتصادية سترغم البنك المركزي على زيادة الفائدة بوتيرة اسرع، وهذا يقوي الدولار».