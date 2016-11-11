﻿300 مستثمر خليجي وأجنبي يشاركون فى مؤتمر «إنفستكورب» للاستثمارات البديلة

أبوظبي – وام: بدأت أمس الجمعة في أبو ظبي فعاليات المؤتمر السنوي لبنك «إنفستكورب» للاستثمارات البديلة. بمشاركة أكثر من 300 مستثمر من دول الخليج ورؤساء شركات عالمية واقتصاديين من أوروبا وأميركا.

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ان حكومة الإمارات حريصة على توفير كافة الإمكانات اللازمة، لجعل الدولة أحد أكثر بقاع الأرض ملاءمة للأعمال واحتضانا للثقافات المختلفة، وهي الرؤية التي يملكها القائمون على «إنفستكورب»، والتي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون التجاري ومد جسور التواصل بين دول الخليج واقتصادات مناطق أخرى من العالم.

من جانبه قال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ»إنفستكورب»، ان أبوظبي أثبتت على مدى الخمسين سنة الماضية أنها مصدر إلهام للدول والمؤسسات والشركات وكذلك الأفراد ولكل من يمتلك رؤية طموحة يسعى لتحويلها إلى واقع ملموس .

وأضاف أنه منذ الإعلان عن استراتيجيته للنمو على المدى المتوسط في نوفمبر 2015 نجح «إنفستكورب» في توقيع اتفاقيات من شأنها مضاعفة أصوله المدارة إلى نحو 23 بليون دولار من خلال استحواذه على شركة «ثري.آي» البريطانية لإدارة الديون من «مجموعة ثري.آي القابضة».

كما نجح البنك خلال الأشهر الماضية في تعزيز قاعدة مساهميه بتوصله إلى اتفاق نهائي مع شركة «مبادلة للتنمية» الإماراتية تستحوذ الأخيرة بموجبه على 20 في المئة من أسهم «إنفستكورب».

وبخصوص الاستراتيجية الاستثمارية الجديدة قال محمد العارضي ان الاستحواذ على «ثري.آي» يأتي تتويجا لمرحلة نشاط غير مسبوق لـ»إنفستكورب».