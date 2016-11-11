﻿توصية بإيقاف النائب السابق لرئيس الفيفا مدى الحياة!

زيوريخ – رويترز: أوصت غرفة التحقيقات في لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإيقاف الفريدو هاويت النائب السابق لرئيس الفيفا مدى الحياة بزعم حصوله على مدفوعات بصورة غير قانونية من إحدى شركات التسويق. واقر هاويت، النائب السابق لرئيس الفيفا والأمين العام السابق لاتحاد اللعبة في هندوراس، بذنبه في ابريل/ نيسان الماضي أمام محكمة اتحادية أمريكية في نيويورك بتهم تتعلق بالرشوة والتي كشفت عنها التحقيقات في قضايا الفساد بالفيفا. وقالت غرفة التحقيقات إن هاويت استحق الإيقاف مدى الحياة بتهمة انتهاك قواعد سلوك الفيفا والقوانين التي تمنع الرشوة. وستنتقل القضية الآن إلى الغرفة القضائية بلجنة القيم.

الإصابة تحرم برشلونة من مدافعه الفرنسي أومتيتي 3 أسابيع

برشلونة – الأناضول: أعلن برشلونة غياب مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي 3 أسابيع، جراء إصابة تعرض لها مؤخرا خلال تدريبات منتخب بلاده. ووفقا لموقع النادي فإن الفحوصات الطبية التي أجراها أومتيتي أثبتت تعرضه لإصابة في الفخذ الأيسر تستلزم الغياب 3 أسابيع. وسيغيب عن مباراة منتخب بلاده أمام السويد في التصفيات الأوروبية، كما سيغيب عن المباراة الودية لفرنسا ضد كوت ديفوارالأسبوع المقبل.

وسيغيب عن الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

البايرن يفقد جناحه كومان لشهرين بسبب الإصابة

برلين – رويترز: سيفقد بايرن ميونيخ جهود الجناح الفرنسي كينغسلي كومان لثمانية أسابيع بعد إصابته في الركبة والكاحل خلال تدربه مع منتخب بلاده هذا الأسبوع. وذكر البايرن أن اللاعب البالغ 20 عاما: «سيغيب لمدة شهرين» بعد إصابته بتمزق في أربطة الكاحل الأيسر والركبة. وأصيب اللاعب خلال تدربه في معسكر المنتخب الفرنسي استعدادا لمواجهة السويد في تصفيات كأس العالم. ورغم ذلك كانت هناك أنباء سارة لحامل لقب الدوري الألماني والذي يسعشى للفوز باللقب للمرة الخامسة على التوالي، فقد تعافى المدافع الاسباني خابي مارتينيز بصورة أسرع من المتوقع ويستعد للعودة إلى التدريبات الأسبوع المقبل بعد تجاوزه إصابة في العضلة الضامة تعرض لها مطلع الشهر الماضي. ويتصدر البايرن الدوري الألماني بفارق الأهداف أمام لايبزيغ الوافد الجديد بعد أول عشر جولات.

حرمان النصر الإماراتي من دوري أبطال آسيا حتى 2018

كوالالمبور – الأناضول: قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استبعاد نادي النصر الاماراتي من المشاركة في دوري أبطال آسيا حتى 2018 مع توقيع غرامة مالية عليه. وجاء قرار الإيقاف لإشراك النصر البرازيلي فاندرلي بجواز سفر إندونيسي مزور في مباراة الجيش القطري بذهاب دور الثمانية (ربع النهائي) لدوري أبطال آسيا في أغسطس/ أب الماضي. ووفقا لبيان الاتحاد: «تم حرمان النصر من المشاركة في دوري أبطال آسيا حتى 2018، وفي حال تكرار الواقعة يتم تنفيذ الإبعاد من البطولة». وأضاف: « تم فرض غرامة مالية على النصر 50 ألف دولار بالإضافة إلى مطالبته بإعادة الجوائز المالية التي حصل عليها في دوري أبطال آسيا 2016 البالغ قيمتها 340 ألف دولار». وأضاف البيان: « تمت معاقبة اللاعب البرازيلي فاندرلي بالإيقاف 3 أشهر مع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف دولار».

شبيبة القبائل يخفق في فك عقدة التعادلات في الدوري الجزائري

الجزائر – د ب أ: أخفق شبيبة القبائل في فك عقدة التعادلات على أرضه حيث تعادل مع ضيفه دفاع تاجنانت 1/1 في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من دوري المحترفين الجزائري. والتعادل هو السادس لشبيبة القبائل ليبقى رصيده خاليا من الانتصارات على ملعبه هذا الموسم، علما أنه حقق انتصارين وتعادلا واحدا خارج أرضه. ورفع الشبيبة رصيده إلى 13 نقطة لينفرد بالمركز السادس، كما رفع تاجنانت رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع. وتقدم يوسف شيبان لتاجنانت في الدقيقة 41 ثم أدرك بلال مباركي التعادل لشبيبة القبائل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

عقوبات بحق لاعبين اثنين من النجم الساحلي التونسي

تونس – د ب أ: أعلنت رابطة كرة القدم للمحترفين بتونس فرض عقوبات ضد لاعبين اثنين من فريق النجم الساحلي على خلفية أحداث رافقت مباراة الكلاسيكو أمام الصفاقسي في المرحلة السادسة من الدوري. وأوقفت الرابطة اللاعب عمار الجمل لثلاث مباريات مع تغريمه خمسة آلاف دينار، بينما سيحرم اللاعب علية البريقي من اللعب لمباراتين مع تغريمه المبلغ ذاته، بسبب السلوك غير الرياضي. وانتهت مباراة الفريقين التي أقيمت في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بالتعادل 1/1على ملعب صفاقس.