﻿عالم التنس: شارابوفا تستأنف دورها سفيرة للنوايا الحسنة في أبريل

موسكو – رويترز: قالت الأمم المتحدة إن ماريا شارابوفا لاعبة التنس الروسية الشهيرة سيسمح لها بممارسة دورها كسفيرة للنوايا الحسنة عندما ينتهي إيقافها بسبب مخالفة لوائح المنشطات في ابريل/ نيسان المقبل.

وأصبحت شارابوفا الفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى سفيرة للنوايا الحسنة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في 2007 لكنها منعت من ممارسة دورها في مارس/ آذار الماضي بسبب إيقافها لتناول مادة ميلدونيوم المحظورة رياضيا. وعوقبت اللاعبة التي تقيم في الولايات المتحدة في البداية بالإيقاف لمدة عامين قبل أن تتقلص العقوبة إلى 15 شهرا. وستعود شارابوفا في الوقت المناسب للمنافسة في ثلاث من البطولات الأربع الكبرى في العام المقبل وستغيب فقط عن استراليا المفتوحة. وقالت الأمم المتحدة في بيان «البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة سعيد بالإعلان عن عودة ماريا شارابوفا للرياضة التي تحبها أقرب مما كان متوقعا وسنرفع الحظر عن دورها كسفيرة للنوايا الحسنة عندما ينتهي الإيقاف.»