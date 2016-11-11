﻿بولز يقهر ميامي هيت في عقر داره

ميامي – د ب أ: في غياب النجم الكبير بول زيبسر، انتزع شيكاغو بولز فوزا ثمينا 98/95 على مضيفه ميامي هيت في للمحترفين.

وغاب زيبسر عن بولز للمباراة الثانية على التوالي فيما كان زميله جيمي باتلر أفضل المسجلين في الفريق برصيد 20 نقطة. وشهدت المباراة استقبالا حارا من جماهير ميامي هيت للاعب دواين ويد (34 عاما) صانع ألعاب بولز والذي لعب لميامي هيت 13 عاما وفاز مع هيت بلقب الدوري الأمريكي ثلاث مرات. وتغلب غولدن ستيت واريورز على مضيفه دنفر ناغتس 125/101 في مباراة شهدت 33 نقطة لستيفن كاري نجم واريورز. وتغلب نيو أورليانز بيليكانز على مضيفه ميلواكي باكس 112/106 ولوس أنجليس ليكرز على مضيفه ساكرامنتو كينغز 101/91 .