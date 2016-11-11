﻿فورمولا ـ 1: سائقون: لن نسهل الأمور على المتنافسين على اللقب

ساو باولو – رويترز: حاول ماكس فرستابن سائق رد بول مازحا وضع سعر مقابل مساعدة نيكو روزبرغ أو زميله في مرسيدس لويس هاميلتون المتنافسين على لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 لكنهما لم يقبلا بالعرض بعد.

وقال فرستابن مبتسما وهو يجلس في المؤتمر الصحفي خلف هاميلتون بطل العالم ثلاث مرات وروزبرغ قبل جائزة البرازيل الكبرى: «ما زلت أتفاوض معهما من سيدفع لي المبلغ الأكبر. لذا سنرى يوم الأحد.» لكن في الحقيقة فإن فرستابن مثل زميله الاسترالي دانييل ريكاردو وثنائي فيراري كيمي رايكونن وسيباستيان فيتل يمكن التأكد من أنهم سينافسون بقوة كما كان الحال دوما. ويتفوق روزبرغ بفارق 19 نقطة عن هاميلتون وسيحصد اللقب قبل سباق واحد من نهاية الموسم إذا انتصر على حلبة انترلاغوس يوم الأحد. لكن إذا فاز هاميلتون وفشل روزبرغ في تسجيل أي نقطة فإن الحسم سيتأجل حتى سباق أبوظبي الختامي حيث سيحصد الفائز كل شيء. وبسبب حالة الطقس المتقلبة في انترلاغوس والضغط ودور السائقين الآخرين الذين يرغبون في الوقوف أعلى منصة التتويج فإن كل شيء وارد في السباق قبل الأخير ولا يمكن التكهن بشيء. وارتبط اسم فرستابن (19 عاما) المعروف بمحاولاته الجريئة لتجاوز الآخرين وعناده في الحفاظ على مركزه وعدم الاستسلام بعدة وقائع هذا الموسم، فيما انتصر في اسبانيا في سباقه الأول مع رد بول. وقبل 11 يوما في المكسيك احتك بسيارة روزبرغ في اللفة الأولى عندما كانا يتنافسان على المركز الثاني. وأجاب السائق الهولندي عند سؤاله عن خططه في أخر سباقين من الموسم «تخيل عندما تخبر فريقك أنك الآن ستبتعد عن المنافسة وستكتفي بالقيام بالدوران حول الحلبة خلفهما. لن يعجبهم ذلك.» وقال ريكاردو إنه من الخطأ التعامل مع الجولتين الأخيرتين بشكل مختلف عن بقية الموسم. وأضاف السائق الاسترالي: «منافستهما على اللقب لا تعني عدم المحاولة والقيام بالتجاوز إذا أتيحت الفرصة. سأنافس دائما باحترام حسب اعتقادي لكن سأنافس بقوة… إذا كانت هناك فرصة للفوز بالتأكيد سأسعى إليها.» وتقبل روزبرغ الفائز بأخر سباقين في البرازيل من مركز أول المنطلقين هذه المواقف. وقال: «هم لن يتراجعوا لأن سائقا ينافس على اللقب وهذا طبيعي بالنسبة للجميع. هو منافس مثل الجميع ومن الطبيعي تماما أن يحاول بهذه الطريقة.» وحسم مرسيدس في وقت سابق لقب الصانعين للعام الثالث على التوالي.