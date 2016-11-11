﻿الفيفا يرفض ارتداء لاعبي ويلز شارات زهرة الخشخاش!

كارديف – الأناضول: رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طلب الاتحاد الويلزي بشأن ارتداء لاعبي الفريق شارات تحمل صورة زهرة الخشاش خلال مباراة اليوم أمام صربيا بتصفيات كأس العالم.

وقرر اللاعبون ارتداء شارات سود خلال المباراة، حيث يوافق 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، احتفال بريطانيا بيوم الهدنة، الذي توقف فيه القتال في الحرب العالمية الأولى. وباتت زهرة الخشخاش الحمراء رمزا منذ العشرينات، لإحياء ذكرى قتلى القوات البريطانية في كل الحروب التي شاركت فيها جيوشها. وطلب الاتحادان الإنكليزي والاسكتلندي من الفيفا السماح لهما باستخدام شارات تحمل صورة زهرة الخشاش كرمز للجنود الذين سقطوا في حقل شمال بلجيكا في الحرب العالمية الأولى. واعترض الفيفا ولم يقبل ذلك، لأن قوانين الاتحاد الدولي تحظر وضع أي رسائل سياسية أو دينية أو تجارية على قمصان اللاعبين في المباريات التي يرعاها، وهو الأمر بالنسبة لرفض الطلب الويلزي.