﻿خط هجوم اسبانيا يعتمد على موراتا أمام مقدونيا بعد إصابة كوستا

مدريد – د ب أ: يحل الفارو موراتا محل دييغو كوستا المصاب في قيادة خط هجوم منتخب أسبانيا خلال المواجهة أمام مقدونيا اليوم في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2018.

ويحتاج المنتخب الأسباني الذي يتصدر المجموعة السابعة مع إيطاليا برصيد سبع نقاط لكل منهما، إلى الفوز على مقدونيا في غرناطة للاقتراب خطوة جديدة من التأهل المباشر إلى المونديال. ويتفوق المتادور على نظيره الإيطالي بفارق الأهداف، ويسعى لتسجيل عدد وفير من الأهداف في شباك مقدونيا للاحتفاظ بموقعه في الصدارة نظرا لأن الأول فقط في كل مجموعة هو الذي يتأهل مباشرة إلى كأس العالم. وتعرض كوستا مهاجم تشلسي لإصابة في الفخذ خلال التدريبات، وعلى الأرجح لن يشارك في المباراة التي تقام في غرناطة، وكذلك في المباراة الودية أمام إنكلترا يوم الثلاثاء المقبل. وجاءت إصابته لتمنح موراتا فرصة المشاركة. وقال موراتا: «إنه أمر مؤسف لدييغو، مسيرته مع المنتخب تراجعت بسبب الإصابة». وسجل كوستا (28 عاما) أربعة أهداف فقط خلال 14 مباراة مع منتخب أسبانيا، منذ قرر في 2013 تمثيل منتخب الماتادور بدلا من بلده الأصلي البرازيل. ويملك موراتا إحصاءات أفضل مع المنتخب الأسباني حيث سجل ثمانية أهداف خلال 16 مباراة، علما أنه شارك على حساب كوستا في «يورو 2016» وسجل هدفين في شباك تركيا. ويظل موراتا (24 عاما) واحدا من الأصدقاء المحدودين لكوستا في المنتخب الأسباني رغم تنافسهما على تمثيل خط هجوم الفريق. وقال موراتا: «نحن أصدقاء مقربين ونفهم بعضنا بعضا بشكل جيد جدا، أحيانا نلتقي لتناول الطعام والمشروبات». ويعاني منتخب أسبانيا على مستوى خط الهجوم منذ انتهاء عهد ديفيد فيا وفرناندو توريس مع الفريق في 2014، وفي الوقت الراهن فإن فرصة موراتا في تمثيل هجوم المنتخب تبدو أفضل من كوستا. وأضاف موراتا: «أشعر بالراحة عندما أمثل بلادي، اعتقد انني أتكيف بشكل جيد مع طريقة لعب الفريق». ويشارك موراتا مع منتخب أسبانيا بشكل أكبر مما يفعله مع ريال مدريد، بعد عودته للفريق قبل أربعة أشهر بعد موسمين قضاهما في يوفنتوس الإيطالي. ويفضل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاعتماد على مواطنه كريم بنزيمة في هجوم النادي الملكي، في الوقت الذي يلعب فيه موراتا دور المنقذ، حيث شارك من على مقاعد البدلاء ثلاث مرات ليمنح فريقه هدف الفوز القاتل. وقال موراتا: «بالتأكيد أفضل الحصول على وقت أطول للمشاركة، لكننا نملك مهاجمين رائعين في الفريق، من بينهم كريم، كنت أعرف تماما عندما عدت إلى هنا أنني سأحتاج إلى القتال بمنتهى القوة لحجز مقعد في التشكيل الأساسي للفريق». وأضاف موراتا في ما يخص مباراة مقدونيا: «الجميع يتوقع منا الفوز بسهولة وتسجيل عدد كبير من الأهداف، ولكن ليس من السهل أبدا القيام بذلك في كرة القدم، حقيقي أن مقدونيا خسرت أول ثلاث مباريات لها لكن هذا لا يدل على أنها فريق ضعيف، لن يكون من السهل التلاعب بخط دفاعهم».