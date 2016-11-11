الدوري الانكليزي: إبراهيموفيتش يعلن اعتزال اللعب في حال التتويج بـ«البريميرليغ»!

مانشستر – الأناضول: قال المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم مانشستر يونايتد، إنه سيعتزل كرة القدم نهائيا في حال تتويجه بلقب الدوري الإنكليزي (البريميرليغ).

وأوضح إبراهيموفيتش: «لو تمكنت من الفوز بالدوري الإنكليزي، فسأتوقف تقريبا عن لعب كرة القدم في اليوم التالي». وأوضح: «لقد صادفنا سوء حظ إلى حد ما في مباريات معينة ولكننا نؤمن بقدراتنا، وعندما نثق في قدراتنا، سنحقق أهدافنا، وآمل أن أتمكن من تحقيق الفوز بالدوري وسأفوز به». وتابع: «لعبت في أندية أخرى كبرى، وكل ناد لعبت فيه كان كبيرا ولو لم يكن كبيرا فقد أصبح ناديا كبيرا بعد أن انضممت إليه، وكل شيء نقوم به هنا مهم للغاية، وله أهداف عالمية، حيث إننا نريد أن نصل إلى العالمية». وبعد مرور 11 جولة على الموسم الجاري للدوري الإنكليزي، يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 18 نقطة، بينما يتصدر ليفربول برصيد 26 نقطة. جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش، حصل على 13 لقبا في أربع دوريات مختلفة، مع أياكس الهولندي وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس وميلان الإيطاليين.