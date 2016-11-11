الدوري الايطالي: طموح المدرب الجديد لإنتر ميلان يتخطى «إنقاذ سفينة» النادي!

روما – د ب أ: قال ستيفانو بيولي، المدرب الجديد لفريق إنتر ميلان الإيطالي، إنه يهدف إلى إعطاء «دفعة للفريق وليس إنقاذ سفينته فقط».

جاءت تصريحات بيولي خلال تقديمه لوسائل الإعلام، في معسكر الفريق في بينتينا. وتعاقد إنتر ميلان، المتعثر في الدوري الإيطالي، قبل ايام مع بيولي (51 عاما) بعقد يستمر حتى حزيران/ يونيو 2018، ويتردد أن قيمته تبلغ مليون يورو للموسم الواحد. ويحل بيولي مكان الهولندي فرانك دي بور، الذي أقيل من منصب المدرب في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بعد أن حقق الفريق أربعة انتصارات فقط مقابل خمس هزائم خلال 11 مباراة بالدوري الإيطالي، ليتراجع الفريق إلى المركز التاسع بالمسابقة. وتولى مدرب فريق الشباب ستيفانو فيكي المسؤولية بشكل مؤقت حيث قاد الفريق في المباراة التي خسرها أمام ساوثهامبتون الإنكليزي 1/2 ببطولة الدوري الأوروبي، والمباراة التي فاز فيها على كروتوني 3/صفر في الدوري الإيطالي يوم الأحد الماضي، قبل الإعلان عن التعاقد مع بيولي، الذي قال: «أنا بالطبع سعيد لتولي تدريب إنتر ميلان»، مؤكدا أنه مشجع للفريق منذ الصغر. وأضاف: «أعرف أنها مسؤولية كبيرة، ولكنني سأبذل قصارى جهدي من أجل هذا النادي، والدفاع عن ألوانه.» وفسخ بيولي عقدا مع لاتسيو كان من المفترض أن يستمر حتى حزيران/ يونيو المقبل، عندما بدأ المفاوضات مع الإنتر الأسبوع الماض ، ورافقه أعضاء الجهاز الفني نفسه إلى ناديه الجديد، وأضاف إليه والتر صامويل المدافع السابق للإنتر. وسيسجل بيولي ظهوره الأول على رأس الجهاز الفني لإنتر ميلان في مباراة الدربي أمام ميلان بعد المنافسات الدولية.