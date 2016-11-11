الدوري الالماني: مدرب شالكه يؤكد استمرار انتفاضة الفريق

غيلسنكيرشن (ألمانيا) – د ب أ: أكد ماركوس فينزيرل مدرب شالكه الألماني أن الفريق يسعى لمواصلة استعادة الاتزان بعد البداية السيئة التي قدمها في الموسم الحالي بالدوري الألماني (بوندسليغا) .

ويترقب شالكه انتهاء فترة التوقف الحالية بسبب روزنامة المباريات الدولية ليستأنف محاولاته لاستعادة الاتزان وتحقيق نتائج جيدة في البوندسليغا. وقال فينزيرل: «بالنظر إلى جدول المسابقة، ندرك أننا نبتعد كثيرا عن الوضع المقنع. ولكن مستوى الفريق يتطور… نرى الآن فريقا يكافح ويركض ويقدم كل ما بوسعه». وقدم شالكه هذا الموسم أسوأ بداية في تاريخ مشاركاته بالبوندسليغا حيث خسر أول خمس مباريات ولكنه لم يخسر أي مباراة بعدها وحصد 11 نقطة من المباريات الخمس التالية ليتقدم إلى المركز الثاني عشر. ويأمل فينزيرل، الذي تولى تدريب الفريق صيف هذا العام، في قيادة الفريق إلى مركز متقدم قبل فترة العطلة الشتوية. وحقق شالكه الفوز في جميع المباريات الأربع التي خاضها حتى الآن في الدوري الأوروبي ليضمن تأهله للدور التالية بغض النظر عن نتيجة المباراتين الأخيرتين في المجموعة.