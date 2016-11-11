ميسي مستاء من أداء الأرجنتين ويقدم طريقة العلاج

بيلو هوريزونتي (البرازيل) – د ب أ: لم يتردد نجم كرة القدم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي في انتقاد أداء الفريق خلال المباراة التي خسرها أمام البرازيل صفر/3 لكنه أكد أنه لا يزال واثقا في قدرة الفريق على التأهل للمونديال الروسي.

وخسر المنتخب الأرجنتيني صفر/3 أمام مضيفه البرازيلي في الجولة الحادية عشر من التصفيات رغم عودة ميسي إلى تشكيلة الفريق بعدما غاب عن المباريات الثلاث الماضية للفريق في التصفيات بسبب الإصابة. لكن عودة ميسي لم تنقذ الفريق من الهزيمة التي اعترف ميسي بأنها كان من الممكن أن تتفاقم. وأوضح ميسي: «قدمنا أداء سيئا ولكن ما زالت الفرصة بأيدينا. الآن، علينا أن ننتفض… رغم كل هذا الترنح الذي عانيناه، ما زلنا نستطيع التأهل». وأضاف ميسي نجم برشلونة الأسباني: «علينا أن نعمل على الناحية الذهنية لأن هذا المنتخب يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين. لكن، عندما لا يكون أي لاعب في تركيزه ، يكون الأداء سيئا. علينا التفكير بإيجابية لتغيير هذا الوضع المذري الذي نعانيه. علينا أن نحسن أداءنا وندرك ونثق في قدرتنا على الخروج من هذا الموقف الصعب». وأضاف ميسي: «تعرضنا لمواقف صعبة مؤخرا… الأمر لا يتوقف على لاعب بعينه. يجب أن يكون الفريق كله جيدا وأن يقدم أداء جيدا» في رد واضح على التوقعات التي سبقت المباراة بأنه يستطيع انتشار الفريق من كبوته بعدما خسر الفريق أمام باراغواي وتعادل في مباراتين أخريين عندما غاب ميسي عن الفريق في المباريات الثلاث التي سبقت لقاء البرازيل. وعن الهزيمة الثقيلة أمام البرازيل، اعترف ميسي: «لم نتوقع هذه النتيجة. كنا نعلم أنها مباراة صعبة ومعقدة، ولكننا توقعنا أقل من هذا. كانت المباراة متكافئة حتى جاء الهدف الأول. وبعد الهدف الثاني، أصبح الموقف معقدا للغاية». وأضاف: «خضنا المباراة بعد تعرضنا لبعض اللطمات والنتائج السلبية. صدمتنا هذه النتيجة ووضعتنا في فترة عصيبة». وطالب ميسي «بنسيان هذه المباراة» والتركيز في لقاء المنتخب الكولومبي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية عشرة من التصفيات. وقال: «يجب أن نفكر في مباراة كولومبيا وندرك ضرورة تحسين أدائنا بشكل هائل. لا يمكننا تقديم مباراة أخرى بنفس هذا الأداء. هامش الخطأ أصبح صفرا. لا يمكننا التفريط في مزيد من النقاط خاصة في المباريات التي نخوضها على ملعبنا. يجب علينا أن نغير العديد من الأمور، مهما كان المنافس». وأضاف: «هذا وقت لا يمكن فيه أن نرتكب الأخطاء»، في إشارة إلى أن الفريق الآن خارج المراكز الأربعة الأولى بجدول التصفيات والتي يتأهل أصحابها إلى المونديال.