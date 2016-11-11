البرازيل تقسو على الأرجنتين ونيمار يهدد مشاركة ميسي في كأس العالم… وتعادل كولومبيا وتشيلي

عواصم – د ب أ: ضاعف المنتخب البرازيلي محنة منافسه التقليدي العنيد المنتخب الأرجنتيني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 وتغلب عليه 3/صفر في الجولة الحادية عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

وتخلص المنتخب البرازيلي من شبح الهزيمة الثقيلة 1/7 التي مني بها أمام نظيره الألماني قبل أكثر من عامين على استاد «مينيروا» في مدينة بيلو هوريزونتي في المربع الذهبي لكأس العالم 2014 بالبرازيل. وعلى الملعب ذاته، وجه المنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) صفعة قوية لمنافسه العنيد وألحق هزيمة قاسية بالتانغو الأرجنتيني الذي أصبح مهددا بالغياب عن المونديال الروسي حيث ضاعفت هذه الهزيمة من محنته في التصفيات الحالية. ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 24 نقطة ليتصدر جدول التصفيات بجدارة متفوقا بفارق نقطة واحدة على أوروغواي، فيما تجمد رصيد المنتخب الأرجنتيني عند 16 نقطة لكنه حافظ على موقعه في المركز السادس مستفيدا من هزيمة باراغواي أمام بيرو في مباراة أخرى بالجولة. ووجه النجم البرازيلي نيمار لطمة قوية إلى المهاجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي زميله في برشلونة، وهدد نيمار مشاركة ميسي في المونديال الروسي بعدما قاد السامبا لهذا الفوز الكبير الذي قلص من فرص التانغو في التأهل للمونديال حيث يحتاج المنتخب الأرجنتيني إلى انتفاضة هائلة في المباريات السبع المتبقية له بالتصفيات. وساهم نيمار بقدر هائل في تحقيق الفوز في هذه المباراة حيث صنع الهدف الأول الذي سجله زميله فيليب كوتينيو في الدقيقة 25 ثم سجل نيمار بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني، سجل باولينيو الهدف الثالث للسامبا البرازيلية في الدقيقة 59 لتكون الهزيمة قاسية لرفاق النجم الشهير ميسي الذي لم يستطع قيادة فريقه للانتصار. وحقق المنتخب البرازيلي في هذه المباراة الانتصار الخامس له على التوالي في التصفيات وذلك في المباريات الخمس التي خاضها تحت قيادة مدربه تيتي.

تعادل كولومبيا مع تشيلي

انقذ كلاوديو برافو حارس تشيلي فرصتين في الشوط الأول قبل أن يخرج مصابا بعد مرور أكثر من ساعة من اللعب في التعادل السلبي في كولومبيا. وأصيب برافو في ساقه اليمنى بعد اصطدامه بسانتياغو ارياس مدافع كولومبيا في الدقيقة 52 لكنه واصل اللعب بعد تلقي العلاج قبل أن يطلب الخروج 12 دقيقة بعد ذلك. وشارك جوني هيريرا بدلا من حارس مانشستر سيتي. ويعتقد خوان انطونيو بيتزي مدرب تشيلي أن الحارس سيتعافى من الإصابة ليلعب أمام اوروغواي يوم الثلاثاء. وقال بيتزي: «برافو يعاني من إصابة لكننا نعتقد أنه لن يواجه أي مشكلة في مواجهة اوروغواي.» وتصدى لضربة رأس من اوسكار مورييو بعد ركلة حرة نفذها خيميس رودريغز ثم أنقذ تسديدة من ميغيل بورخا في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول. وشارك المهاجم راداميل فالكاو مع كولومبيا بعد غياب 13 شهرا، بعدما استعاد لمسته التهديفية مع فريقه موناكو بعد فترة طويلة من تراجع مستواه. ورفعت كولومبيا رصيدها إلى 18 نقطة من 11 مباراة لتتقدم إلى المركز الثالث بينما حافظت تشيلي التي اضطرت للدفاع لأغلب فترات المباراة على المركز الخامس برصيد 17 نقطة. وتلعب تشيلي على ملعبها ضد اوروغواي يوم الثلاثاء بينما تواجه كولومبيا الارجنتين.

أوروغواي تكبح الاكوادور

قطع منتخب أوروغواي خطوة جديدة على طريق التأهل لكأس العالم بتغلبه على ضيفه الإكوادوري 2/1. وعزز منتخب أوروغواي فرصه في التأهل المباشر للمونديال الروسي حيث احتل المركز الثاني رافعا رصيده إلى 23 نقطة بفارق نقطة أمام البرازيل المتصدر فيما تجمد رصيد المنتخب الإكوادوري عند 17 نقطة لكنه ظل في المركز الرابع. وأنهى منتخب أوروغواي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما سيباستيان كواتيس ودييغو رولان في الدقيقتين 13 والأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط مقابل هدف سجله فيليبي كايسيدو في الدقيقة 44 .وفي الشوط الثاني، لم يختلف الحال كثيرا ولكن الفريقين فشلا في هز لشباك لينتهي اللقاء بفوز أوروغواي 2/1 .

بيرو تحرج باراغواي

قلب منتخب بيرو تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز كبير 4/1 على مضيفه باراغواي. وعزز المنتخب البيروفي آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للمونديال أو على الأقل على المركز الخامس في التصفيات الحالية والذي يخوض صاحبه دورا فاصلا أمام بطل اتحاد أوقيانوسيا. ورفع المنتخب البيروفي رصيده إلى 14 نقطة لكنه ظل في المركز الثامن مقلصا الفارق مع باراغواي إلى نقطة واحدة ومع تشيلي الخامس إلى ثلاث نقاط. وأنهى باراغواي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله كريستيان ريفيريوس في الدقيقة التاسعة. وقلب المنتخب البيروفي الطاولة على مضيفه في الشوط الثاني وسجل أربعة أهداف أحرزها كريستيان راموس وإديسون فلوريس وكريستيان كويفا وإدغار بنيتيز نجم باراغواي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقائق 48 و71 و78 و84 .

فنزويلا تكتسح بوليفيا

سجل جوزيف مارتينيز ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود المنتخب الفنزويلي إلى انتصاره الأول في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم باكتساح ضيفه البوليفي 5/صفر. ورفع المنتخب الفنزويلي رصيده إلى خمس نقاط ليغادر قاع التصفيات ويتقدم إلى المركز التاسع قبل الأخير تاركا القاع للمنتخب البوليفي الذي تجمد رصيده عند أربع نقاط. ووجه المنتخب الفنزويلي صفعة جديدة للمنتخب البوليفي الذي تعرض مؤخرا لصدمة كبيرة بخصم أربع نقاط من رصيده حصل عليها من التعادل مع تشيلي والفوز على بيرو قبل احتساب المباراتين لصالح تشيلي وبيرو بسبب إشراك المنتخب البوليفي للاعب موقوف. وافتتح جاكوبو كوفاتي التسجيل مبكرا بالهدف الأول لفنزويلا في الدقيقة الثالثة فيما أضاف جوزيف مارتينيز أهدافه الثلاثة في الدقائق 11 و67 و70 قبل أن يختتم رومولو أوتيرو التسجيل في المباراة بالهدف الخامس في الدقيقة 75 .