﻿انتخاب ترامب كارثة على حقوق الإنسان.. سيتخلى عن مبادئ ويلسون ويطلق العنان للديكتاتوريين

لندن ـ «القدس العربي» من إبراهيم درويش: يترقب العالم رؤية توجه السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، خاصة ان حملته الانتخابية لعام 2016 أحدثت استقطاباً في المجتمع الأمريكي.

وقام ترامب بتبني سياسات عنصرية وداعية للكراهية وهاجم بحدة أعداء تخيلهم. وكما ترى فاندا فيلباب- براون في مجلة «فورين بوليسي» فقد كان المهاجرون من المكسيك والشرق الأوسط والمسلمين بشكل عام هدفاً من أهدافه واتهمهم بعدم الولاء والتخريب والإرهاب.

وتضيف أن ترامب عبر في عدد من القضايا من مراقبة الحدود إلى السلامة العامة ومكافحة الإرهاب والتعامل مع الحلفاء والمنافسين عن سياسيات ذات نتائج عكسية وإجراءات خيالية. فخياره «أمريكا أولاً» والذي وعد بتحقيقه سيعيد أمريكا إلى عقلية القلعة وبناء جدران حولها بشكل يضع البلد في حالة دفاع ضد الآخرين.

وتقول إن كل ما تحدث عنه من محاولات للابتعاد عن الحلفاء ومساءلته لحيوية حلف الناتو وخططه لإقامة صداقات مع فلاديمير بوتين رغم موقف هذا المعادي من السياسة الأمريكية وجذل الرئيس المنتخب في إهانة الجيران مثل المكسيك، واقتراحه سياسات متعلقة بالشرق الأوسط تدل على عدم معرفته بالتفاصيل كوعوده بتمزيق الإتفاق النووي مع إيران وحلوله المتقلبة وغير العملية مثل حرمان تنظيم «الدولة» من النفط ومواقفه غير المحددة حول كيفية التعامل مع سوريا ومصر.

صمت عن أفغانستان

ومع أنه قدم فيه آراء حول عدد من قضايا التجارة الحرة مثل معاهدة نافتا إلا إنه ظل صامتاً حول عدد من القضايا المهمة مثل أفغانستان التي تورطت فيها الولايات المتحدة في حرب طويلة مع حركة طالبان.

وطالبت الأخيرة الرئيس المنتخب بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، وقد يستجيب لمطالبها خاصة أنه يميل نحو سياسات العزلة.

ورغم احتفال الكثيرين في العالم خاصة الديكتاتوريين والأحزاب اليمينية المتطرفة في الغرب التي رقصت فرحاً لإنتخابه إلا أنه يدخل البيت الأبيض بحمل ثقيل بعد توجيهه ضربة لمصداقية وسمعة الولايات المتحدة كدولة تهتم بحقوق الإنسان والتعددية الثقافية والتشاركية يشمل الجميع ويفتح الفرص لهم.

ولن يستطيع حاكم متنور التعافي من كل هذا إلا بصعوبة فكيف بترامب الذي استخدم خطاب الكراهية كي يصل إلى البيت الأبيض. وفي السيناريو الأكثر قتامة قد يحاول ترامب تطبيق سياساته التي أعلن عنها كمرشح، مع أنه لن يقوم بسحب الولايات المتحدة من الناتو ولكن موقفه الإنقسامي قد يضر بالحلف. وبالتأكيد فليست لدى ترامب الرغبة في التعامل مع منظمات دولية بما فيها الأمم المتحدة وطرق حل النزاعات التي تتبناها.

وتقول «لو أصر على ما أعلن عنه وعلى أن يجبر الآخرين على تبني سياسات لا تخدم مصالحهم، ويطلب منهم دفع كلفة الجدران والحروب ويتذبذب ما بين الإنسحاب والمواقف المتقلبة الغاضبة فإنه قد يدمر العديد من التحالفات الثنائية في آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وقد يقوم بتصعيد الحرب مع كوريا الشمالية التي تملك السلاح النووي.

ولا يوجد ما يدعو للتفاؤل من أن ترامب سيقوم بدعم نشوء مجتمعات ديمقراطية، مزدهرة وصحية في أفريقيا.

وبدلاً من ذلك فقد يتبنى سياسات مكافحة إرهاب تعطي الديكتاتوريين من كل نوع صكا مفتوحا لعمل ما يريدون. وتعتقد الكاتبة أن كل هذا مظلم ولكنه قد يحدث خاصة في ظل شخصية ترامب المملة والذي يتأتيء في كلامه.

وفي المقابل قد يكتشف مثلما اكتشف سابقيه أن رئيس الولايات المتحدة يجب أن يعبر عن مسؤولية متعددة الإتجاهات والتزامات مهمة ويتعامل مع مؤسسات تقوم بضبط الأفعال الخارجة عن السياق سواء كانت دولية أم محلية.

وسيكتشف سريعاً أن العالم الذي سيراه من شرفة المكتب البيضاوي غير العالم الذي يشاهده من برج ترامب في نيويورك أو أثناء جولاته الانتخابية.

ماذا يعني للسياسة الخارجية؟

وعبرت الزابيث سوندرز الأستاذة المشاركة في العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن عن السؤال نفسه حيث حاولت البحث عما يعنيه انتخاب ترامب للسياسة الخارجية؟

وفي مقالها بـ «واشنطن بوست» قالت إن الرئيس المنتخب سيكون مسؤولاً عن السياسة الخارجية ولن يكون الشخص الذي يديرها مع أن الرؤساء لديهم السلطة والتأثير عليها.

وتضيف أن اعتقاد الرؤساء مهم في تحديد مسار السياسة الخارجية. وفي كتاب لها اكتشفت أن «اعتقادات القادة عن طبيعة التهديد تترك آثاراً مهمة عن وقت وكيفية اتخاذهم قرارات لاستخدام القوة.

ووجدت أن اعتقادات القادة تظل مع مرور الوقت. وعادة ما تتشكل مواقفهم قبل وصولهم إلى مكتب الرئاسة» ولهذا تؤثر على طريقة تعاملهم مع المخاطر التي يواجهونها. ووجد باحثون درسوا العمر والتجربة والجنس أن القادة ممن هم في سن السبعين عادة ما يتسمون بالعدوانية.

وإذا حاولنا البحث عن معتقدات ترامب. وهي كما شرحها توماس رايت في بداية الحملة «معارضة الأحلاف الأمريكية ومعارضة التجارة الحرة ودعم الأنظمة الاستبدادية خاصة روسيا». فمهما قال ترامب وفعل فستؤثر هذه على أهدافه طوال رئاسته.

دور المستشارين

وتناقش الكاتبة هنا أثر المستشارين على رئيس غير مجرب. ففي تموز/يوليو قال زعيم الغالبية الجمهورية في الكونغرس ميتش ماك أونيل إن ترامب لن يتخذ قرارات راديكالية في السياسة الخارجية لأن حكومته ستضبطه. وردت الكاتبة بأن فريقاً من المستشارين الأذكياء لا يمكن أن يحل محل رئيس غير مجرب.

وأشار البرفيسور دان درينزر من جامعة تافت أن فريق ترامب تنقصه الخبرة السياسية ولم يختارهم من «مقعد» المستشارين الجمهوريين في السياسة الخارجية المتوقع أن يعتمد عليهم أي مرشح جمهوري.

وتعلق الكاتبة أن هذا مرتبط بحركة «لا لترامب» الجمهورية حيث رفض عدد من الجمهوريين ترشيحه. وحتى لو قبل بعض من رفضوه التعاون معه فسيظل فريقه للسياسة الخارجية تنقصه الخبرة.

وتقول إن التوازن بين الرئيس وفريقه من المستشارين مهم. فرئيس غير مجرب قد يفتح المجال امام المستشارين لتعزيز قوتهم واتخاذ قرارات مستقلة. ويمكن أن يؤثر المستشارون المستقلون على شعبية الرئيس من خلال الرسائل التي يرسلونها للكونغرس.

ونظراً لطريقة ترامب الصدامية وعلاقته السيئة مع مستشاريه والنخبة الجمهورية بشكل عام فهناك إمكانية لخلافات داخل الإدارة.

وستترك الخلافات أثرها على السياسات والقرارات نفسها. وتشير سوندرز إلى التأثير الكبير الذي يمارسه الرؤساء على السياسة الخارجية، خاصة في السنوات الأخيرة بمن فيهم أوباما.

لا لترامب

وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» لحركة «لا لترامب» التي عبر فيها عدد من «نجوم» الحزب الجمهوري عن معارضتهم لفكرة ترشيحه للرئاسة. وكان من بين هؤلاء جمهوريون موالون خدموا في ولايتي الرئيس جورج دبليو بوش واعتبروا ترامب تهديداً للمصالح القومية الأمريكية.

ورد ترامب عليهم بوصفهم بأنهم حفنة من المتلعثمين وقصار النظر ومهندسي «تاريخ طويل من السياسات الفاشلة والخسائر المستمرة في الحرب». وتعلق الصحيفة أن الأسابيع المقبلة ستحدد ما إن كان الطرفين سيتعاونان معاً ويدفنان خلافاتهما.

وتشير الصحيفة إلى أن المعارضة لترامب بدأت تخف عند البعض ممن ربما اندفعوا بدافع الوطنية وخدمة الرئيس الجديد أو لخشيتهم من استبعادهم من دوائر السلطة في واشنطن.

وتعلق الصحيفة أن ترامب المعروف بضغائنه تفاخر ولأشهر أنه يفهم شؤون الأمن القومي أفضل من أي شخص انخرط في هذا المجال ولعقود طويلة. وتضيف أن الفريق المسؤول عن نقل السلطة يواجه مهمة صعبة لملء الفراغات التي ستشغر في وكالات الأمن القومي.

وتعتقد أن ما هو على المحك هو شكل الإدارة ومن سيتولى المناصب المهمة لأن هذا سيحدد مسار الإدارة في مجال السياسة الخارجية وفيما إن كان الرئيس المنتخب سينفذ وعوده التي قطعها على نفسه من إعادة النظر في التحالفات الخارجية وشكوكه في التدخلات الأجنبية وإعجابه بالأنظمة الشمولية، خاصة أن بعض هذه المواقف تبناها عدد من مستشاري الرئيس المنتخب، ومنهم مايكل فلين، الجنرال المتقاعد والرئيس السابق لوكالة الإستخبارات الدفاعية.

المحافظون الجدد

وتقول إن هذه المواقع هي بشكل عام غير مرغوبة في دوائر الحزب الجمهوري والتي يسيطر عليها صقور إدارة جورج دبليو بوش- مثل إليوت كوهين، المسؤول السابق في الخارجية وستيفن هادلي، مستشار بوش السابق للأمن الدولي.

ويشترك ترامب مع المحافظين الجدد في عدد من المواقف حيث أثنى على أسلوب التعذيب الذي مارسته إدارة بوش ضد المشتبه بهم من عناصر القاعدة وعرضت بعضهم لأسلوب «الإيهام بالغرق».

واعتبر معظم مسؤولي إدارة بوش أن الأساليب والتي استخدمتها سي آي إيه لا تعتبر تعذيباً. وكشفت الصحيفة أنه منذ انتخاب ترامب حدثت اتصالات بين الفريقين داخل الحزب.

وتلقى الفريق المشرف على نقل السلطة عدداً من السير الذاتية من مسؤولين جمهوريين سابقين بمن فيها شخصيات وقعت على رسالتين العام الماضي شديدتي القسوة ضد ترامب وسياسته الخارجية. كما حاول فريق نقل السلطة التقرب من بعض الشخصيات التي وقعت على الرسالتين- في آذار/مارس وآب/أغسطس.

وفي الوقت الحالي يعتمد ترامب على حلقة ضيقة من المستشارين الذين يدرسون أسماء المرشحين للمناصب المهمة في مجال الأمن القومي. وتشير إلى أن الجنرال فلين عبر عن مواقف تزدري مؤسسة الأمن القومي في الحزب الجمهوري، خاصة من تسلم مناصب مهمة في إدارة بوش السابقة.

ويرى أنهم هم الذين جروا الولايات المتحدة إلى حروب «أبدية». ويرى مقربون من الفريق المكلف بنقل السلطة أن هذا الموقف لم يتغير. وبحسب ديفيد نيونيز، رئيس لجنة الأمن في الكونغرس أنه تحدث مع فلين ويبدو أنه يركز على تعيين ضباط عسكريين متقاعدين ومحللين أمنيين سابقين ممن لديهم خبرات عملياتية في كل من العراق وأفغانستان.

وقال إنه الفريق لن يتعامل بلطف مع من عارض ترامب. وقال نيونيز إن الكثير من الناس اعتقدوا أنه لن يفوز بالترشيح ولا بالرئاسة «والكثير من هؤلاء الناس ليسوا في وضع لأن يكونوا في الإدارة المقبلة، وهذا أمر منعش». ونقلت عن ويليام إنبودين الذي عمل في مجلس الأمن القومي بإدارة بوش وكان من بين 50 شخصاً وقعوا على الرسالة إنه لا يستبعد العمل مع إدارة ترامب.

ووصف عمله مع الإدارة الجديدة لو طلب منه بأنه واجب وطني. وبالنسبة لماري بيت لونغ، المسؤولة السابقة في «سي آي إيه»، فإنها غيرت موقفها من ترامب واعتبرت أن حملته «نضجت». وكانت ممن وقع على رسالة آب/أغسطس حيث قالت إنها لا تبحث عن منصب في الإدارة الجديدة ولا تتوقع أن يطلب منها.

وقالت إنه في حالة عينت شخصيات بارزة ومحترمة مثل هادلي، مستشار بوش للأمن القومي فسيمنح تعيينه غطاء للجمهوريين الذين قد يترددون للعمل مع فريق ترامب. ويعتقد بيتر فيفر، المسؤول السابق في إدارة جورج دبليو بوش والذي يعمل بجامعة ديوك أن إدارة ترامب ستضع من وقعوا على الرسالتين في القائمة السوداء «وهذا هو الثمن الذي اعتقد من وقعوا على الرسالتين أنهم سيدفعونه».

خطر على حقوق الإنسان في العالم

وفي افتتاحية «واشنطن بوست» جاء فيها أن انتخاب المرشح الجمهوري يمثل تهديداً على حقوق الإنسان في العالم. وقالت «زعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه كان أول زعيم أجنبي يهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ولديه سبب جيد: ففي لقاء مع المرشحين الرئاسيين في نيويورك في أيلول/سبتمبر، تعرض السيسي للتوبيخ من هيلاري كلينتون بسبب سجله المقيت في حقوق الإنسان فيما قدم له ترامب تصريحاً مفتوحاً ووصفه بـ «الرجل الرائع».

وأشارت لبيان القاهرة الذي تحدث عن أمله في أن تضخ رئاسة ترامب حياة جديدة في العلاقات المصرية- الأمريكية. وتقول «لو طبق ترامب ما قاله خلال الحملة الرئاسية فستكون هناك بيانات أخرى وتسرع للقمع في الدول حول العالم.

فمنذ إعلان الرئيس ويلسون عن مبادئه الأربعة عشر عام 1919 في مؤتمر فرساي كانت الولايات المتحدة على الأقل المنافح الأول عن حقوق الإنسان والديمقراطية. ويبدو ترامب مستعدا للتخلي عن هذا الدور».

ففي أثناء الحملة الإنتخابية أعرب ترامب عن مواقف لا تهتم بالوحشية والقمع التي يمارسها أمثال الروسي فلاديمير بوتين وبشار الأسد في روسيا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومما لا يثير الدهشة أن هذه الأنظمة الثلاثة رحبت بفوزه بالمجمع الإنتخابي». وأشارت لمقابلة مع ترامب في تموز/يوليو أجرتها «نيويورك تايمز» حيث رفع ترامب من قلة اهتمامه إلى ما يمكن اعتباره «عقيدة».

فعندما سئل عن حملة الإعتقالات التي قام بها النظام التركي أجاب ترامب «من الصعب علينا التدخل في الدول الأخرى عندما لا ندري ما نفعل ولا نعرف ما يجري بشكل واضح داخل بلدنا».

وتعترف الصحيفة أن سجل الولايات المتحدة في حقوق الإنسان ليس «تاماً» وعادة ما رفض الوعظ الرئاسي من ويلسون إلى كارتر وبوش. إلا أن الضغط الأمريكي عادة ما لعب دورا في عشرات الدول ودفعها نحو الحرية وإنقاذ عدد لا يحصى من السجناء السياسيين والحد من الانتهاكات التي مارسها المستبدون مثل السيسي وحتى أعداء أقوياء مثل بوتين وشي جين بينغ الذين لم يرتاحوا للنقد الذي وجهته الولايات لسجلهم في حقوق الإنسان والعقوبات.

وتقول إن الرئيس أوباما كان داعماً وإن بشكل فاتر لهذه السياسة. فقد أوقف تسليم مصر معدات عسكرية بعد انقلاب السيسي في عام 2013 ولكنه عاد وسلمها لها وتخلى عن شروط احترام حقوق الإنسان كي تحصل عليها مصر. ومع ذلك هناك أنظمة من الكونغو والبحرين وتايلاند ولا تزال تخاف من العقوبات الأمريكية.

ومن هنا فالتعليق أو وقف الضغط الأمريكي الذي عبر عنه ترامب سيترك أثراً ملموساً. فقد يرفض الرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا، مثلاً الضغوط المتراكمة عليه كي يتنحى عن السلطة في نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل. أما رودريغو دوتيرتي، الرئيس الفلبيني والذي أطلق العنان لفرق الموت كي تلاحق مهربي المخدرات فقد يتصرف بحرية.

ورغم قيام السيسي بالإفراج عن مواطن أمريكي اعتقل في سجون مزدحمة بعد ضغوط من واشنطن وتعرض لضغوط من كلينتون كي يطلق سراح أية حجازي، المواطنة الأمريكية من منطقة فولز تشيرتش- فيرجينا وهي ناشطة في منظمة غير حكومية سجنت بدون محاكمة منذ 2014. ولم يقل ترامب الذي يزعم أنه يضع أمريكا أولا، أي شيء عنها. ولهذا السبب سارع السيسي للاتصال به.

لا عزاء لسوريا

وترى صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» أن انتخاب ترامب لن يترك أثره الكبير على ما يجري في سوريا، فلا أحد يعرف ماهية المسار الذي سيتخذ الرئيس المنتخب تجاه سوريا. فقد كان غامضاً فيما يتعلق بأولوياته فيها إن بشأن بقاء النظام السوري أم محاربة الجهاديين، تنظيم «الدولة» الإسلامية في العراق وسوريا.

ومع ذلك فالتلميحات التي أصدرها تعطي فكرة بأن الحرب الأهلية والعمل على وقفها لن يكون على رأس أولويات ترامب عندما يتسلم المنصب في كانون الثاني/يناير 2017.

وسيعزز هذا الموقف من وضع النظام وحلفائه الروس حيث ستتم استعادة مناطق من المقاتلين في الشمال ويتراجع كل من الحل العسكري والسياسي الذي تدعمه الولايات المتحدة.

وتضيف الصحيفة أن الكثيرين في الشرق الأوسط يأملون بإعادة تقييم السياسة الأمريكية بعد سنوات من سياسة نزع اليد التي اتخذتها إدارة أوباما، رغم مواقف ترامب المعادية للمسلمين أثناء حملته الإنتخابية. وانتقدت دول الخليج الموقف المتردد لأوباما وتخليه عن قرار ضرب الأسد عام 2013. وكانت المعارضة السورية تعول على فوز كلينتون التي وعدت بموقف متشدد من الحرب السورية.

وتحدثت في أثناء حملتها الإنتخابية عن إنشاء مناطق آمنة في شمال سوريا ومواجهة التأثير الروسي.

وكان ترامب قد طالب دول الخليج باستخدام أموالها لاستعادة مناطق واسعة من سوريا وبناء مناطق آمنة للسوريين. وبالنسبة لتنظيم «الدولة» قال إن على الولايات المتحدة ضربه بقوة. ونقلت الصحيفة عن الناشط أسعد العشي، مدير مجموعة «بيتنا سوريا» «لسوء الحظ، فقد قدم المرشح ترامب سياسة حول سوريا مشابهة بشكل كبير لسياسة أوباما- سياسة متعبة وفاشلة تقوم على ضرب تنظيم «الدولة» بدون معالجة جذور الأزمة في سوريا: عنف الأسد الذي لا يميز واستهدافه للمدنيين».

وتعلق الصحيفة أن خيارات ترامب مقيدة بسبب التدخل الروسي عام 2015 ولهذا فرئاسة ترامب قد لا تختلف في مسارها السوري عن تلك السياسة التي تبناها أوباما. ويرى يزيد صايغ من مركز كارنيغي الشرق الأوسط «أعتقد أن نظام (الأسد) والروس في وضع حققوا فيه فك ارتباط أمريكا.. واستطاعت روسيا المناورة بطريقة حددت فيها الخيارات الأمريكية وستجد الإدارة الأمريكية نفسها في وضع تقبل فيه برئاسة الأسد».

ويأمل بعض المحللين أن لا ينعكس خطاب ترامب في حملته الانتخابية على سياسته في البيت الأبيض. ويرى فردريك هوف، من مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط والمسؤول السابق في الخارجية «آمل وأشك أنه سيقوم بتوسيع قاعدة سياسته الخارجية. وبعد كل هذا عليه التعامل مع تحديات عدة ومعقدة ومزعجة»، مشيرًا الى أن السياسة الأمريكية فيها فرق بين الخطاب والسياسة الحقيقية.

ويعترف الكاتب بأن رئاسة ترامب لن تكون نذير خير على المعارضة فالوضع القاتم الذي نشأ بسبب التدخل الروسي سيستمر. ويرى صايغ «قد يصمد المقاتلون لفترة ولكنهم سيجدون أنفسهم في وقت ما، في غضون 12 شهراً على الأكثر أمام اتخاذ قرارات».