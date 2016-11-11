﻿نجاة غواص ظل مفقودا لثماني ساعات في المحيط الهندي

سيدني ـ د ب أ: نجا غواص تقطعت به السبل بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة في المياه المفتوحة في المحيط الهندي وذلك بعد أن قطع مسافة طويلة تبلغ 16 كيلومتراً سباحة إلى الشاطئ في غرب أستراليا.

وقال فريق الإنقاذ البحري إن الغواص الذي لم يكشف عن اسمه /46 عاماً/ ابتعد عن زورقه وعن أحد زملائه الغواصين عند الحيد الإفريقي قبالة ساحل جيرالدتون.

وتمكن الغواص الآخر من العثور على الزورق الذي جرفته الأمواج بعدما انكسرت مرساته. واستدعى مجموعة إنقاذ بحرية للبحث عن صديقه المفقود.

وقال إيان بيرد المتحدث باسم فريق الإنقاذ البحري التطوعي في جيرالدتون: « لقد انطلقنا بالقارب على الفور». ومر رجال الإنقاذ وغيرهم من فرق البحث، بجانب الغواص المفقود دون ملاحظته بسبب الظلام وارتفاع الأمواج، رغم وجود شريط عاكس على سترة النجاة التي كان يرتديها.

وقال بيرد: « يبدو أنهم مروا بجانبه مرات عدة. ولكنه لم يكن يحمل كشافاً أو غيره من الأدوات لإرسال إشارة استغاثة. وقبل فجر الجمعة، وبعد قضاء ثماني ساعات في البحر، رصد الغواص أنوار الكشافات لأفراد أسرته تلمع على خط الشاطئ. وتعقب الأنوار وسبح إلى الشاطئ، حسب المسؤولين. وعثر عليه أقاربه على الشاطئ ونقل الرجل إلى المستشفى لإجراء فحوص.