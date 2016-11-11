﻿مهرجان المصابيح يعرقل حركة الطائرات في تايلاند

بانكوك ـ د ب أ: سوف يتم إلغاء رحلات جوية في أحد المطارات الدولية الرئيسية في تايلاند وسوف يتم تغيير موعدها من الأحد إلى الثلاثاء بسبب مهرجان المصابيح السنوي في شمال البلاد.

ومنحت الجهات المعنية الضوء الأخضر لإطلاق المصابيح من أجـــــــل المهرجان في مديــــنة شيانج ماي في شـــــمال البلاد رغم حظر أصدره المجلــــس العســـكري الحاكم في وقت سابق على المصابيح والألعاب النارية والموسيقى الصاخبة، نظـــــراً لأن البــلاد في حالة حداد على الملك الراحل بوميبول أدولياديج.

وأكد مطار شيانج ماي الدولي أنه سيتم إلغاء ما مجموعه 122 رحلة محلية تسيرها سبع شركات طيران و28 رحلة دولية تسيرها سبع شركات أخرى بين 13 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكانت الحكومة العسكرية التايلاندية قد فرضت في وقت سابق حظرًا لمدة شهر على الاحتفالات بما في ذلك أي مهرجان وأنشطة ترفيهية عقب وفاة الملك. وقالت بلدية موانج شيانج ماي وهيئة السياحة التايلاندية إن مهرجان المصابيح العام الجاري سوف يمثل مسيرة هادئة بدون رقص أو موسيقى تماشياً مع طلب الحاكم العسكري التايلاندي.