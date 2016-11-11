﻿الحكم بإعدام مدير أمن… قاتل

بكين ـ الأناضول: قضت محكمة صينية الجمعة، بإعدام رئيس مديرية أمن سابق لإقليم منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، شمالي البلاد. وأصدرت المحكمة الشعبية الوسطى في ولاية شنشي (وسط)، حكما بالإعدام بحق «كاو ليبينج» البالغ من العمر 65 عاماً. وأمرت بمصادرة مليوني يوان (قرابة 293 ألفاً و535 دولاراً أمريكياً) من أمواله.

واتهمت المحكمة ليبيـــــنج، بارتكاب جرائم القتل وتلقي رشاوى واقتناء أسلحة ومتفجرات. وتم توقيفه مطلع العام الماضي بتهمة قتل امرأة، وبدأت جلسات محاكمته في شباط/فبراير الماضي. وشغل ليبينج منصب رئيس مديرية أمن إقليم منغوليا الداخلية في الفترة بين 2008 و2010.