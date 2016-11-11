﻿80 ألف حالة «إجهاض آمن» في المغرب كل عام

الرباط ـ «القدس العربي»: أفادت دراسة تحليلية حول الإجهاض الآمن أعدتها الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، بأن حوالي 50 ألفاً إلى 80 ألف حالة إجهاض سنوياً تجري في المغرب وان حالات الإجهاض غير الآمن في المغرب تتراوح ما بين 5 و8 حالات لكل ألف امرأة يتراوح سنها ما بين 15 و44 سنة.

وأبرزت الدراســــة، التي تم تقديم محاورها الرئيسية في الرباط، أن الإجهاض العشوائي مسؤول عن حوالي 4,2 في المائة من مجموع وفـــــيات الأمهــات، وعن 5,5 في المائة من الوفيات الناتجة عن المضاعفات المباشرة للولادة.

وأضافت الدراسة أنه في ظل غياب أرقام دقيقة تضبط حجم ممارسة الإجهاض، تم اعتماد أساليب متعددة لتقدير مدى انتشار هذه الظاهرة التي ترتكز، أساساً، على أبحاث دولية وإقليمية.