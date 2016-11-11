﻿في الصين يحتفلون بـ«عيد العزاب» وليس عيد الحب

بكين ـ د ب أ: سجلت مبيعات التجزئة عبر الانترنت في الصين معدلات قياسية الجمعة بمناسبة الاحتفال بـ«عيد العزاب».

وذكرت شركة «جي.دي دوت كوم» وهي أكبر شركة للمبيعات المباشرة عبر الانترنت في الصين أنها سجلت زيادة بنسبة 78 في المئة في طلبيات الشراء مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جانبها، أعلنت شركة «علي بابا» الصينية وهي عملاق تجارة التجزئة عبر الانترنت أنها حققت مبيعات بأكثر من خمسة مليارات دولار خلال أول ساعة من يوم امس، وتجاوز إجمالي حجم المبيعات عبر الانترنت بعد مرور 12 ساعة حاجز 12 مليار دولار.

وبدأ الاحتفال بعيد العزاب في فترة التسعينيات من القرن الماضي، حيث يحتفل الناس بعزوبيتهم بعكس ما يحدث في عيد الحب.