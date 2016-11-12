عباس يقول إنه يتطلع لدعم ترامب لحل الدولتين

أريحا- رويترز- قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة إنه يتعين على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن يواصل مسيرة سلفه فيما يتعلق بحل الدولتين في عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال عباس في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف “ما يهمنا هو ماذا سيقول السيد ترامب بعد وصوله إلى البيت الأبيض”.

وأضاف “ما نطالبه به هو أن تقبل امريكا وتعمل على تطبيق حل الدولتين دولة إسرائيل ودولة فلسطين يعيشان جنب إلى جنب بأمن واستقرار”.

وقال ميدفيديف الذي عقد اجتماعا خاصا مع عباس قبل المؤتمر الصحفي للصحفيين إن مبادرة روسية للوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين ما زالت مطروحة.

وأضاف “نؤيد الفكرة التي مفادها أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق سلام حقيقي في هذه الأرض العتيقة. وباعتبارنا وسطاء سوف نواصل جهودنا ونأمل في مساعدة مشاركين آخرين في هذه العملية بما في ذلك الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة”.

وفي سبتمبر أيلول اقترحت روسيا اجتماعا بين عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكنه لم يحدث.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما مؤيدا قويا لحل الدولتين وضغط من أجل اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين لكنه لم يحقق أي انفراجة.