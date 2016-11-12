الإدعاء في بيرو يقول إنه يمكن إدانة رئيس سابق بغسيل أموال

ليما – رويترز – قال مكتب المدعي العام في بيرو يوم الجمعة، إن ممثلي الإدعاء قالوا أن لديهم أدلة تدين الرئيس السابق أولانتا هومالا بغسيل أموال، واتهموه بتقاضي أموال بشكل غير قانوني من شركات بناء فنزويلية وبرازيلية.

ووافق قاض على طلب من الإدعاء بأن يودع هومالا مبلغ 50 ألف سول(14671 دولار) كفالة، لضمان مثوله أمام المحكمة والتعاون مع تحقيق غسيل الأموال الذي بدأ بعد فترة وجيزة من انتهاء رئاسته التي استمرت خمس سنوات في يوليو تموز.

ونفى هومالا مراراً ارتكابه أخطاء وقال إنه سيتعاون بشكل كامل مع ممثلي الإدعاء.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن ممثل الإدعاء جيرمان جواريز، قال إن لديه”عناصر إدانة خطيرة وراسخة” تشمل وثائق وأقوال شهود ومرشدين.