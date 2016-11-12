الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

نيويورك – د ب أ – أجرى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الجمعة، لتهنئتة شخصياً على فوزه في الانتخابات.

وأفاد بيان للأمم المتحدة في أعقاب الاتصال بأن الأمين العام، “رحب بدعوة الرئيس المنتخب ترامب للوحدة بعد انتخابات شهدت تنافساً قوياً” .

وخلال الاتصال أعرب بان كي مون “عن ثقته” في أن الولايات المتحدة والامم المتحدة “ستحافظان على علاقات التعاون التقليدية القوية بينهما لتعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.”

كما اتفق بان كي مون وترامب على استمرار الاتصال بينهما.

وفي الأشهر التي سبقت الانتخابات الأمريكية، كان ترامب يوجه في كثير من الأحيان انتقادات للمنظمات الدولية. وكان هدفه الرئيسي هو منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكنه وجه ضربات شديدة أيضاً إلى الأمم المتحدة، واصفاً إياها بأنه “لعبة سياسية”.

وقال ترامب في نيسان/أبريل “أين ترون الأمم المتحدة؟.. هل تحل أي شيء؟ … أعني المال الذي ننفقه على الأمم المتحدة”.