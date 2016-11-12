رئيس المفوضية الأوروبية يعتبر أن على ترامب معرفة أوروبا بشكل أفضل

لوكسمبورغ - أ ف ب – اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر الجمعة، أنه يجب على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن يدرك ما هي أوروبا من أجل تجنب “سنتين من الوقت الضائع″ عندما يتسلم مهماته الجديدة.

وتعليقا على فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، قال يونكر لطلاب في لوكسمبورغ “ترامب قال خلال حملته إن بلجيكا قرية في مكان ما في أوروبا (…) لكن هذا لا يعكس الواقع″.

وأضاف رئيس المفوضية الأوروبية “لذلك علينا أن نعلم الرئيس المنتخب ما هي أوروبا وما هي المبادئ” الأوروبية.

وأردف “أنا أظن أن لدينا سنتين من الوقت الضائع إلى حين أن يكون ترامب قد جال على العالم الذي لا يعرفه”.

وقال يونكر إن الملياردير الشعبوي “يطرح أسئلة عواقبها وخيمة حقاً، لأنه دعا الى اعادة النظر في حلف شمال الأطلسي وبالتالي في النموذج الدفاعي الذي تعتمد عليه أوروبا”.

وتسبب فوز ترامب المفاجئ في صدمة في اوروبا التي تخشى من ان ينفذ الرئيس المنتخب وعده بوضع “اميركا اولاً” ما يؤدي الى خفض العلاقات بين واشنطن وحلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي والتي طبعت النظام السياسي الغربي منذ الحرب العالمية الثانية.

وخلال حملته الانتخابية، ألمح ترامب في تصريحاته إلى أن استمرار الالتزام الأميركي تجاه حلف شمال الأطلسي سيكون ضمن شروط.