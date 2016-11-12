اصابة جنديين من الجيش الليبي في انفجار لغم أرضي غرب بنغازي

بنغازي – د ب ا – أصيب مساء الجمعة، جنديان من القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي، جراء انفجار لغم أرضي بمنطقة القوارشة غرب مدينة بنغازي، شرق البلاد.

وقال آمر تحريات القوات الخاصة رئيس عرفاء فضل الحاسي في تصريحات لـ”وابة الوسط” نشرت السبت، إن لغماً ارضياً أثناء تقدم قواته على موقع تابع لتنظيم “الدولة الاسلامية” والتشيكلات المسلحة المتحالفة معه، ما أدى إلى إصابة الجنديين.

وأوضح الحاسي، أن قوات الجيش الليبي تتقدم بمحور القوارشة بشكل نسبي وبحذر بسبب الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها “التنظيمات الإرهابية” لعرقلة الجيش الليبي.

وأشار إلى أن المحور يشهد اشتباكات مباشرة نهاراً واشتباكات متقعطة ليلاً، وقصفاً مدفعياً متبادلاً ، كما نفذ سلاح الجو الليبي غارات قتالية تستهدف مواقع وتجمعات التنظيم والتشيكلات المسلحة المتحالفة معه بمحاور القتال بمدينة بنغازي.

وتشهد مدينة بنغازي اشتبكات عنيفة في عدة محاور بين قوات الجيش الليبي والوحدات المساندة له من شباب المناطق من جهة، وتحالف مجلس شورى ثوار بنغازي وتنظيمي داعش وأنصار الشريعة من جهة اخرى.