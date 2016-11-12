مقتل 13 مسلحاً على الأقل من “الدولة” في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

نانجارهار - د ب أ – قتل 13 عنصراً على الأقل من الموالين لتنظيم الدولة الاسلامية (المعروف إعلامياً باسم داعش)، في غارة جوية شرق أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة “خاما برس″ الافغانية للانباء السبت.

وقال مسؤولو أمن في إقليم “نانجارهار” إن المسلحين قتلوا في غارة جوية نفذتها قوات الامن.

وأضاف المسؤولون أنه تم استهداف المسلحين في بلدة محمد دارا بمنطقة “أشين” في غارة جوية بطائرة أمريكية بدون طيار.

وذكر المسؤولون أن المسلحين الذين قتلوا في الغارة الجوية جميعهم مقاتلون أجانب ولم تقع اي خسائر بشرية بين السكان المحليين في الغارة الجوية.

ولم يعلق أنصار التنظيم على التقرير حتى الآن.