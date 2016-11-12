وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز الشقيق الأكبر للعاهل السعودي

الرياض - د ب أ – أعلن الديوان الملكي السعودي، ، في بيان السبت، وفاة الشقيق الأكبر للعاهل السعودي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع السابق، عن عمر يناهز الـ 84 عاماً، بحسب وكالة الانباء السعودية(واس).

كان الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود، قد دخل المستشفى التخصصي بالرياض قبل حوالي شهرين التي توفى فيها .

ولد الأمير تركي سنة 1932، وتولى إمارة منطقة الرياض عام 1957 ، وشغل منصب نائب وزير الدفاع والطيران في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز وحتى بداية عهد الملك فهد بن عبدالعزيز وذلك بعام 1983 .

والأمير تركي بن عبد العزيز هو الابن الحادي والعشرون من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري.