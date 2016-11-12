ايران تدين العملية الإرهابية قرب القنصلية الألمانية في افغانستان

طهران – د ب ا – أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، العملية الإرهابية قرب القنصلية الألمانية في مدينة مزار شريف الأفغانية.

وقال ان هذا السلوك الهمجي يؤكد ضرورة ايجاد اجماع عالمي وبذل جهد شامل من قبل جميع الحكومات والشعوب والضمائر الحية في المجتمع البشري، من اجل مكافحة حازمة ولا حدود لها ضد هذه المأساة المرعبة،حسبما ذكرت وكالة الانباء الايرانية (إرنا) السبت.

وقدم قاسمي تعازيه الي جميع عوائل ضحايا هذا العمل الإجرامي والإرهابي المشؤوم ، مجدداً تأكيده على المسؤولية الخطيرة والتاريخية التي يتحملها المجتمع العالمي في مواجهة انتشار الارهاب والاعمال الهمجية للمجموعات التفكيرية.

وأكد قاسمي على حصانة الاماكن الدبلوماسية في أي نقطة من العالم وقال ان قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كانت اول قنصلية في مزار شريف تعرضت للاعتداء من قبل مثل هذه المجموعات الإرهابية عام 1998 مما ادى للأسف الى مقتل عدد من المراسلين والدبلوماسيين والموظفين في القنصلية .

كان ستة أفغان قد قتلوا وأصيب أكثر من 120 آخرين مساء الخميس عندما قاد انتحاري شاحنة محملة بالمتفجرات نحو القنصلية الالمانية في مدينة مزار شريف شمال أفغانستان.