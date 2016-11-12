فقَدَ أذنه في حادث سير فزرعوها على ذراعه

بكين ـ أجرى الأطباء في المستشفى التابع لجامعة جياو تونغ شيآن في مقاطعة شانشي بالصين، عملية جراحية فريدةً تمثلت بزراعة أذن على ذراع رجل باستخدام أحد غضاريف الضلوع، بعد أن فقد أذنه في حادث سير بعد أن تسبب الحادث في تمزق الجانب الأيمن من وجهه.

ومنذ ذلك الحين، أجرى المريض “جي” عدة عمليات تجميلية لإعادة بناء وجهه، لكنه كان يشعر دوماً بعدم الارتياح لفقدانه إحدى أذنيه.

وقال جي لصحيفة “تشاينا ديلي” الصينية “منذ أن فقدت إحدى أذنيّ وأنا أشعر بعدم الارتياح كأن شيئاً ما ينقصني”.

في جراحة فريدة من نوعها، قطع الأطباء غضروفاً ضلعياً بشكل الأذن وزرعوه تحت السديلة الجلدية بذراع جي، حسب صحيفة “مترو” البريطانية.

وبدأت المرحلة الأولى من زراعة الأذن عندما وضع الطبيب جو شوزهونغ مُوسّع الجلد في ذراع جي لإفساح مكان للأذن من خلال حقن المياه داخل الذراع لزيادة حجمها.

وبعد ذلك، زرع الأطباء الأذن وأدخلوها في مكانها الجديد بالذراع.

وفي المرحلة التالية من الجراحة، سينقل الأطباء الأذن إلى مكانها الطبيعي في الرأس خلال 4 أشهر.

ويبدو أن جي متحمس جداً لهذه العملية؛ إذ قال “عندما أنظر إلى الأذن الموجودة على ذراعي أجد أنها تُشبه أذني السابقة تماماً”.