تشيلسي يقدم عرضا مغريا لباريس سان جيرمان من أجل فيراتي

لندن ـ كشفت تقارير صحفية إيطالية أن تشيلسي الإنجليزي سيقدم عرضا مغريا لباريس سان جيرمان من أجل الظفر بخدمات ماركو فيراتي، لاعب وسط الفريق الفرنسي، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت شبكة “ميديا سيت” الإيطالية السبت، أن تشيلسي مستعد للتخلي عن خدمات سيسك فابريجاس، لاعب وسط الفريق، إضافة إلى 50 مليون يورو، لإقناع فريق العاصمة الفرنسية بإتمام الصفقة.

وأضافت الشبكة أن الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للبلوز، مصمم على التعاقد مع مواطنه فيراتي، الذي أشرف على تدريبه في منتخب الأتزوري في وقت سابق.

وسيدخل تشيلسي منافسة شرسة مع أندية يوفنتوس، وإيه سي ميلان الإيطاليين، اللذين يرغبان في تدعيم صفوفهما بلاعب الوسط صاحب الـ24 عاما.

ولم يسبق لفيراتي المشاركة في الدوري الإيطالي، حيث انضم لسان جيرمان بعد نجاحه في قيادة فريقه السابق بيسكارا للتأهل إلى الكالتشيو.

ويتواجد فيراتي حاليًا في معسكر المنتخب الإيطالي، استعدادًا لمواجهة ليشتنشتاين ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، اليوم.