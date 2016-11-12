القوات الحكومية السورية تستعيد السيطرة على ضاحية الأسد غربي حلب

دمشق - د ب أ – أعلن مصدر عسكري سوري صباح السبت، أن القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها استعادوا السيطرة على ضاحية الأسد السكنية الكائنة غربي مدينة حلب بعد معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة .

وقال المصدر في تصريح نقلته وكالة الانباء السورية (سانا)، إن وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء استعادت السيطرة بشكل كامل على ضاحية الأسد، ومعمل الكرتون ومنطقة المكاتب غربي حلب وتواصل تقدمها وملاحقة فلول الإرهابيين على هذا الاتجاه.

وأوضح مصدر إعلامي مقرب من القوات الحكومية السورية، أن “القوات الحكومية استعادت السيطرة على معامل ساندي فارما وكيخيا ومعمل الكرتون غرب قرية منيان، وقتلت أكثر من 20 مسلحاً و أصيب العشرات في معارك استمرت لثلاث ساعات قبل انسحاب المسلحين إلى قرية المنصورة”.

وكانت القوات الحكومية السورية قد استعادت مساء الجمعة السيطرة بشكل كامل على قرية منيان، كانت فصائل المعارضة المشاركة في ملحمة حلب الكبرى قد سيطرت بداية الشهر الجاري على قرية منيان وضاحية الأسد غربي حلب المجاورة للأكاديمية العسكرية بعد اقتحامها بعدد من المفخخات .