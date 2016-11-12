مقتل 52 مسلحاً من طالبان في عملية أمنية غرب أفغانستان

هيرات - د ب أ – قتل 52 مسلحاً على الاقل وأصيب عشرة آخرون، في عملية شنتها قوات الامن الافغانية في منطقة “شينداند” بإقليم هيرات غرب أفغانستان، طبقاً لما ذكرته قناة “تولو نيوز″ التلفزيونية الافغانية السبت.

وأكد راض محمد أورياخيل، المسؤول التنفيذي بأحد الفيالق العسكرية وقوع الحادث قائلاً إن الكثير من المركبات التابعة لطالبان دمرت أيضاً في غارات جوية أفغانية.

وقتل أيضاً الملا نائب ومولاي موهاب، وهما من القادة المحليين لدى طالبان في العمليات.

ولم ترد تقارير عن سقوط أي خسائر بشرية بين قوات الامن في العمليات، طبقاً للقناة التلفزيونية الافغانية.

يذكر ان القوات الافغانية تقوم بعمليات امنية ضد حركة طالبان التي تشن هجمات مسلحة ضد عناصر الامن والمسوؤلين الافغان والمصالح الاجنبية كان آخرها القنصلية الالمانية وقاعدة امريكية في البلاد.