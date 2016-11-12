تنظيم “الدولة” يعدم 26 شخصاً لعدم التعاون في المعارك ضد القوات العراقية شرق الموصل

الموصل - د ب ا – ذكرت مصادر امنية عراقية، السبت، أن تنظيم الدولة الاسلامية أعدم 26 شخصاً، يمثلون ثلاث عوائل، بينهم اطفال ونساء، رمياً بالرصاص شرقي مدينة الموصل.

وقال العقيد خالد الجواري من قيادة عمليات نينوى، ان ” عناصر بتنظيم داعش اعدمت وسط شارع البكر امام انظار عشرات المدنيين رمياً بالرصاص بحق 26 شخصاً يمثلون ثلاث عوائل، بينهم اطفال ورجال ونساء لرفضهم وضع قواعد صواريخ لداعش في منازلهم “.

وأضاف ان” داعش يقوم بتنفيذ اعدامات ضد المدنيين الذين لا يتعاونون معه في معارك الموصل “.

وقال الجواري “شرعت القوات العراقية باقتحام منطقة القادسية الاولى، بعد انتهاء القوات العراقية وسيطرتهم على منطقة القادسية الثانية وتحريرها بالكامل من بطش داعش “، مضيفاً أن ” الساعات المقبلة ستعلن القوات العراقية بشرى تحرير القادسية الثانية وتتوجه الى مركز الايسر شرقي الموصل “.