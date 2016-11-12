الجيش: ضربات جوية تركية تقتل 18 من الدولة الإسلامية في شمال سوريا

أنقرة – رويترز – قال الجيش التركي السبت، إنه قتل 18 متشدداً من تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا على مدى الأربع و العشرين ساعة الماضية في تكثيف للضربات الجوية ضد التنظيم المتشدد.

وقال الجيش في بيان إن الضربات الجوية دمرت أربعة مبان وسيارة يستخدمها مقاتلو الدولة الإسلامية.

وفي تطور منفصل قال الجيش في بيان، إن خمسة من مقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا وخمسة من متشددي الدولة الإسلامية قتلوا في اشتباكات على الأرض. وإضافة إلى ذلك قال البيان إن قوات التحالف نفذت ست ضربات جوية قتلت عشرة متشددين آخرين من الدولة الإسلامية.

وتدعم تركيا مجموعة من مقاتلي المعارضة من العرب السوريين والتركمان في شمال سوريا، في إطار عملية درع الفرات التي تهدف لطرد الدولة الإسلامية من المناطق المحاذية لحدودها الجنوبية.

وأعلن التنظيم المتشدد مسؤوليته عن هجوم بسيارة ملغومة في مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا قتل فيه 11 شخصاً الأسبوع الماضي.

لكن فرعا لحزب العمال الكردستاني أعلن مسؤوليته عن ذات الهجوم. وشن مسلحون أكراد ومتشددون من الدولة الإسلامية ومتطرفون يساريون هجمات على المدنيين في تركيا في الأعوام الأخيرة.