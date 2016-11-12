وزير النفط العراقي:اخماد النيران في بئر نفطية جنوبي الموصل

بغداد - د ب ا - صرح وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، السبت، بأن فرقاً عراقية متخصصة، تمكنت من إخماد الحرائق في بئر نفطية في ناحية القيارة جنوبي مدينة الموصل.

وقال جبار علي حسين اللعيبي، في بيان صحافي وزع اليوم “إن الفرق الفنية والهندسية بوزارة النفط تمكنت من اطفاء البئر رقم 46 في ناحية القيارة، بعد نجاحها في السيطرة على النيران وتأمينه بشكل نهائي، وتخليص سكان الأحياء والمناطق المحيطة به من الأضرار البيئية والدخان المنبعث منه جراء تفجيره في وقت سابق من قبل عصابات داعش الإرهابية قبل فرارها من ناحية القيارة “.

وأضاف “إن عملية اطفاء حرائق الآبار تعد من المعالجات الفنية المعقدة التي تتطلب خبرة وجهداً استثنائياً، وأنه يتعين على العاملين والفنيين بذل أقصى الجهود من أجل الاسراع في اطفاء حرائق الآبار النفطية المتبقية في المنطقة، وخصوصا البئر رقم 39 “، مؤكداً على حرص الوزارة على إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت المتضررة بوقت قياسي” .

وكان وزير النفط قد وجه في وقت سابق بإنشاء مخيم متكامل للعاملين في الفرق الفنية والهندسية، تضم 15 كرفاناً لإدارة العمليات المشتركة بإشراف وتواجد المسؤولين في شركة نفط الشمال فضلاً، عن تعزيز هذه الفرق بالآليات والمعدات اللازمة لإنجاز عمليات إخماد الحرائق في آبار النفط الخام العراقية في ناحية القيارة.