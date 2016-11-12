وزيرة الخارجية : الإندونيسيان المختطفان محتجزان في سولو بالفلبين

جاكرتا – د ب أ – ذكرت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، أن هناك اعتقاد أن الإندونيسيين اللذين اختطفا في مياه صباح بماليزيا محتجزان في منطقة سولو في الفلبين.

ونقلت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية السبت عن ريتنو قولها، بعد اجتماع في وزارة التنسيق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية في البلاد الجمعة: ” (إنهما) في سولو. لقد تلقيت معلومات من زميلي في الفلبين إنهما أقتيدا إلى سولو “.

وأفادت الوكالة بأن ريتنو ليس لديها معلومات أخرى بشأن ما إذا كانا قد تم أحتجازهما كرهائن إلى جانب إندونيسيين اثنين أخرين كانت جماعة أبو سياف قد اختطفتهما في وقت سابق في المياه الفلبينية.

وقالت: ” لا يوجد معلومات بشأن ما إذا كانا مع إندويسيين اثنين اخرين أو محتجزان في مواقع منفصلة “.

وشددت الوزيرة على أن الحكومة تواصل السعي إلى الافراج عن الإندونيسيين المختطفين خلال الصيد .

وأضافت: ” نحن نعمل على كيفية تحريرهم “.

واختطف الاثنان عندما كانا يصطادان في مياه كيراتم الواقعة على بعد نحو 13 إلى 15 ميلاً بحرياً من كوالا كيناباتانجان بمنطقة صباح في ماليزيا.