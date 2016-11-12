مسؤول ايراني يلتقي المبعوث الاممي الى سوريا في طهران

طهران – د ب ا – التقى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، السبت، مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابري انصاري في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت وكالة انباء فارس ان انصاري ودي ميستورا بحثا خلال اللقاء أحدث التطورات المتعلقة بالساحة السورية.

وكان جابري انصاري، قد أعلن في تصريح لوكالة انباء “فارس″ في وقت سابق بأن دي ميستورا سيقوم بزيارة الى طهران.

يشار الى ان ايران تدعم بشدة حكومة الرئيس السوري بشار الاسد في قتاله ضد المعارضة المسلحة والتنظيمات الارهابية .