ارتفاع حظوظ شتاينماير لخلافة جاوك في رئاسة الدولة

برلين- د ب أ – ارتفعت حظوظ وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لخلافة يوأخيم جاوك في منصب الرئيس الألماني.

ووردت هذه المعلومات السبت، من دوائر داخل الائتلاف الحاكم، الذي يتألف من تحالف ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة زيجمار جابريل، ويضم التحالف المسيحي كلاً من حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بزعامة هورست زيهوفر.

ووفقاً لهذه المعلومات، فإن من غير المتوقع ان تستبعد ميركل ترشيح شتاينماير لمنصب الرئيس، طالما أن الحزب البافاري يرفض فينفريد كريتشمان، السياسي المنتمي إلى حزب الخضر، رفضاً قاطعاً.

ومن المنتظر أن تجري ميركل، بعد ظهر الأحد، في دار المستشارية، مشاورات جديدة مع جابريل وزيهوفر حول الشخصية المرشحة لخلافة جاوك.

وسيتحدد خلال هذا اللقاء ما إذا كان سيتم الاتفاق على شتاينماير كمرشح توافقي، أو ستكون هناك معركة انتخابية بين شتاينماير ومرشح من التحالف المسيحي.

وسيتم الاقتراع لاختيار الرئيس الألماني الجديد في الثاني عشر من شباط/فبراير المقبل داخل دار المستشارية.