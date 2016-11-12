القوات العراقية تخوض اشتباكات عنيفة مع الدولة وتقترب من مطار الموصل الدولي

الموصل – د ب ا -أفاد ضابط عراقي، السبت، بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات العراقية وعناصر تنظيم الدولة الاسلامية في المحور الجنوبي والشمالي الشرقي من الساحل الايسر بمدينة الموصل.

وقال العقيد دريد سعيد ، من قيادة عمليات نينوى، ان ” اشتباكات عنيفة تدور الآن بين القوات العراقية وتنظيم داعش في مناطق الجهة الشرقية بالموصل وتمكنت القوات العراقية من تفجير عجلتين(سيارتين) مفخختين في منطقة القادسية الاولى التي تم اقتحامها اليوم، واسفرت العملية والاشتباكات في حصيلة اولية عن مقتل اربعة انتحاريين و13 آخرين من عناصر داعش ضمن الجهة الشرقية للساحل الايسر بالموصل “.

وأوضح أن القوات العراقية المتمركزة من الجهة الجنوبية تتقدم باتجاه اهدافها وتدور اشتباكات مع عناصر الدولة اسفرت عن تفجير خمس عجلات مفخخة ضمن المحور الجنوبي وهي الآن على مقربة من مطار الموصل الدولي بهدف السيطرة عليه بالكامل.