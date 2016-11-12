تنظيم “الدولة” يفجّر 4 مباني حكومية في قضاء “عِنّه” غربي العراق

الأنبار - الأناضول – كشف مصدر عسكري في قيادة عمليات الجيش العراقي، بمحافظة الأنبار، قيام تنظيم “الدولة الاسلامية” بتفجير 4 مبانٍ حكومية في قضاء “عِنّه” غربي العراق.

وقال العقيد وليد الدليمي، من قيادة عمليات الجيش في محافظة الأنبار، السبت، إن “تنظيم داعش وضع كميات كبيرة من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة داخل مباني قائممقامية قضاء عِنّه، وبناية المجلس المحلي للقضاء ودار القضاء، وبناية الدفاع المدني في المدينة 190كم غرب الرمادي، ومن ثم تفجيرها عن بعد”.

وأضاف الدليمي، أن “التنظيم اتهم أهالي عِنّه بالتعاون مع القوات الأمنية العراقية ضده، من خلال إيصال معلومات عن أماكن تواجد مقرات داعش وتحركاته داخل المدينة”.

وتابع الدليمي: “أغلب عوائل داعش هربت من مدينة عِنّه”.

وأشار إلى أن “عمليات الهروب تأتي بسبب الضربات الجوية لطيران التحالف الدولي والقوة الجوية على أهداف التنظيم في أماكن متفرقة من المدينة”.

وانطلقت معركة استعادة الموصل في 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، من الجيش، والشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سني)، إلى جانب “البيشمركة ” (قوات الإقليم الكردي).

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

واستعادت القوات العراقية والمتحالفين معها، خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة “داعش”، كما تمكنت من دخول الموصل من الناحية الشرقية.