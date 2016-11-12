جامعة الأنبار العراقية بحاجة الى 230 مليون دولار لإعادتها ما قبل تنظيم الدولة

الأنبار - الأناضول - قال أكاديمي عراقي، السبت، أن جامعة الأنبار في مدينة الرمادي، بحاجة الى نحو ربع مليار دولار، لإعادتها لما كانت عليه قبل دخول تنظيم الدولة الاسلامية الى المحافظة (غرب).

وأوضح الدكتور محمد الحمداني، رئيس جامعة الأنبار، أن “البنى التحتية للكليات والاقسام والأجهزة والقاعات والنوادي في الجامعة، تعرضت لأذى نتيجة العمليات العسكرية والارهابية التي رافقت تحريرها نهاية العام الماضي”.

وأضاف الحمداني، أن “نسبة الاضرار التي لحقت الجامعة طالت نحو 50% من كلياتها ومبانيها، إضافة لجميع مرافق الخدمات”. مؤكداً أن “الجامعة بحاجة الى مبلغ نحو 230 مليون دولار وفترة زمنية لا تتجاوز سنتين لإعادتها لما كانت عليه قبل دخول داعش الى المحافظة مطلع عام 2014″.

وبين الحمداني، أنه “رغم حجم الاضرار التي لحقت بالبنى التحتية، الا اننا استطعنا أن نبدأ العام الدراسي الجديد فيها متحدين جميع الظروف من خلال افتتاح اقسام عدد من الكليات وتهيئة بعض الأقسام الداخلية للطلبة فيها”.

يذكر ان تنظيم الدولة سيطر على جامعة الأنبار في مدينة الرمادي في منتصف عام 2014، وتمت استعادتها نهاية العام الماضي خلال عمليات تحرير مدينة الرمادي.