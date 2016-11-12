مسلحون حوثيون يفرقون محتجين طالبوا برواتبهم في صنعاء

اليمن - الأناضول – أفاد شهود عيان بأن مسلحين حوثيين فرقوا السبت، مظاهرة لعشرات المحتجين المطالبين بتسليم روابتهم المتأخرة في العاصمة اليمنية صنعاء.

ووفق كلام الشهود، فإن مسلحين حوثيين قدِموا على متن عربات عسكرية ودراجات نارية، وقاموا بتفريق عشرات المتظاهرين أمام مكتب بريد حي التحرير بصنعاء، الذي يقوم عادة بتسليم رواتب العديد من المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية.

وأشاروا إلى أن الحوثيين استخدموا الهراوات في تفريق المتظاهرين الذين جاؤوا للمطالبة بسرعة تسليم رواتبهم، واقتادوا نحو 10 منهم إلى مكان مجهول.

ولا توجد جهة داعية لمظاهرة اليوم، غير أن يمنيين عسكريين ومدنيين طالبوا خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالخروج للتظاهر من أجل تسليم الرواتب المتأخرة منذ أكثر من 3 أشهر.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من جماعة “أنصار الله” (الحوثي) التي تسيطر على العاصمة منذ سبتمبر/أيلول 2014، حول هذا الأمر.

يشار إلى أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أصدر قراراً يوم 18 من سبتمبر/أيلول الماضي، يقضي بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى مدينة عدن، كما أصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك.

ويشهد اليمن حرباً منذ نحو عامين، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي، وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.