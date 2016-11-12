جهاز الامن الروسي: إحباط مخطط إرهابي في موسكو وسان بطرسبورج

موسكو – د ب أ – ذكر مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الاتحادي الروسي، بأنه تم إحباط نشاط جماعة إرهابية خططت لتنفيذ عمليات في موسكو وسان بطرسبورج، طبقاً لما ذكره موقع “روسيا اليوم” السبت.

وذكر المركز اليوم أن العملية نفذت بجهود مشتركة من رجال الأمن والشرطة الروسية وبمساعدة الشركاء من طاجكستان وقيرغيزستان.

ونوه المركز بأن المجموعة ضمت 10 أشخاص من جمهوريات آسيا الوسطى، وكانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في موسكو وسان بطرسبورج باستخدام الأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة اليدوية الصنع الشديدة القوة.

وعثر رجال الأمن لدى المعتقلين على اربع عبوات ناسفة قوية محشوة بشظايا، ووسائل التفجير وأسلحة نارية وذخيرة ووسائل اتصال.

وخطط الإرهابيون لتنفيذ عملياتهم في الأماكن العامة من أجل قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين.

وفي الوقت الراهن يجري التحقيق مع الموقوفين الذين أكدوا وجود علاقة لهم بزعماء تنظيم الدولة الاسلامية (المعروف إعلامياً باسم داعش) في منطقة الشرق الأوسط.

يشار إلى ان قوات جوية روسية مرابطة في قاعدة حميميم في سوريا تشن هجمات ضد التنظيمات الارهابية، من بينها الدولة الاسلامية، في الدولة التي مزقها الصراع المسلح.