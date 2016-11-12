إطلاق الرصاص على رجل في مشاجرة أثناء احتجاج على انتخاب ترامب

أوريجون- (د ب ا): ذكرت شرطة مدينة بورتلاند في بيان لها أن رجلا أصيب من جراء إطلاق الرصاص عليه صباح السبت بولاية أوريجون الأمريكية، أثناء احتجاج على انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.5

وقالت الشرطة إن المشتبه في قيامه بإطلاق النار كان يعبر جسر موريسون بمدينة بورتلاند داخل سيارته، واشتبك في شجار مع أحد المحتجين قبل أن يطلق الرصاص عليه عدة مرات.

وفر مطلق النار عقب ذلك من المنطقة بسيارته، بينما تم نقل الرجل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابته بطلقات نارية لا تهدد حياته بخطر.

ويتجمع آلاف المحتجين في مدينة بورتلاند الكائنة بالغرب الأمريكي كل يوم منذ فوز ترامب في الانتخابات، وتحول الاحتجاج الجمعة إلى أعمال شغب بعد أن أشعل المحتجون النار في السيارات وحطموا النوافذ.