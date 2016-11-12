تأجيل زيارة العاهل الاسباني للسعودية اثر وفاة شقيق العاهل السعودي

مدريد- (أ ف ب): أجل العاهل الاسباني فيليبي السادس السبت زيارة دولة للسعودية من بين رهاناتها بيع خمس سفن حربية للجيش السعودي، وذلك اثر وفاة احد اشقاء العاهل السعودي الملك سلمان، وفق ما اعلنت السلطات الاسبانية.

وقال مصدر دبلوماسي اسباني انه لم يتم تحديد موعد جديد للزيارة حتى الان.

وكان من المقرر أن يرافق الملك وزير الخارجية الجديد الفونسو دستيس ووزير التجهيز اينييغو دي لا سيرنا.

واكدت صحيفة “الباييس″ الاسبانية هذا الاسبوع ان “احد اهداف زيارة” الملك “توقيع عقد مع الشركة الاسبانية نافنسيا التي ستصنع خمس طرادات للبحرية السعودية من طراز افانتي 2200 بقيمة تتجاوز ملياري يورو”.

وأثار مشروع الصفقة ردود فعل منظمات حقوق الانسان.

واعربت منظمة العفو الدولية الجمعة، عن رغبتها في ان تتخلى اسبانيا عن بيع “خمس سفن حربية للجيش السعودي”. وقالت ان “هذه الطرادات يمكن ان تستخدم في النزاع الدائر في اليمن لارتكاب انتهاكات خطرة للقانون الانساني الدولي”.

وكانت منظمات اخرى غير حكومية بينها غرينبيس واوكسفام وجهت في كانون الثاني/ يناير الماضي رسالة مفتوحة الى حكومة ماريانو راخوي تعترض فيها على بيع هذه السفن الحربية للسعودية.

وأبدى بعض معارضي الزيارة خشيتهم من استخدام السفن الحربية الاسبانية ضد مدنيين في اليمن حيث يتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية ضد متمردين منذ آذار/ مارس 2015.