العثور على مخزن للأسلحة والذخيرة في بنقردان التونسية

بنقردان- الأناضول- عثرت الوحدات الأمنية التونسية جنوب البلاد على مخزن لأسلحة كلاشينكوف وذخيرة حية في غابة زياتين، على بعد حوالي 12 كلم عن مركز مدينة بنقردان الحدودية مع ليبيا، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام إن “فرقة أمنية مختصة، مشطت، صباح السبت، عدة مناطق في بنقردان، وعثرت على مخزن للأسلحة في براميل مدفونة بغابة زياتين”.

وأوضح المصدر، في تصريحات للأناضول، أن المخزن يحتوي على “54 صندوق ذخيرة، يحتوي كل منها على أكثر من 400 رصاصة، إضافة إلى 10كغ من مادة ت أن تي ( مواد لصنع المتفجرات ) وثلاثة أسلحة كلاشينكوف”.

وبحسب المصدر فإنّ “هذا المخزن هو من بقايا عناصر تنظيم داعش التي هاجمت مدينة بن قردان في مارس/ آذار الماضي”.

وأواخر الشهر الماضي تم العثور على مخزن أسلحة تحت الأرض بالمدينة نفسها يحتوي على 14 صاروخا حراريا، بحسب مصادر أمنية.

وتعيش البلاد حالة تأهب أمني على الحدود التونسية الليبية خاصة بعد أن هاجمت مطلع مارس/ آذار الماضي، جماعات “إرهابية” مقر ثكنات عسكرية وأمنية بمدينة بنقردان، ودخلت في مواجهات مع قوات الأمن والجيش قُتل خلالها 55 مسلحا، و12 من قوات الجيش والأمن، و7 مدنيين.

والشهر الماضي مددت تونس حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر أخرى، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وأعلنت حالة الطوارئ للمرة الأولى في نوفمبر/ تشرين ثان 2015، إثر هجوم إرهابي استهدف الأمن الرئاسي بالعاصمة.