“دي ميستورا” يدعو إلى وقف كافة الهجمات على مدينة حلب

طهران- الأناضول- دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، السبت، إلى وقف كافة الهجمات التي تستهدف مدينة حلب شمالي سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المسؤول الأممي، عقب لقاء جمعه بجابر أنصار، نائب وزير الخارجية الإيراني، في طهران التي يزورها حاليًا لبحث مستجدات الملف السوري، بحسب قناة “IRINN” الحكومية الإيرانية.

وأضاف دي ميستورا “نسعى مع الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى تطهير حلب من المجموعات المقاتلة (لم يحددها) وتحقيق الأمن فيها”.

وأعرب عن إدانتهم لـ”كافة أشكال القتل التي تقع في المناطق الشرقية والغربية لحلب”، وبيّن أنهم يبحثون اقتراحًا يهدف لإجلاء المدنيين من المدينة، دون مزيد من التفاصيل حول المقترح.

وأضاف: “علينا التواصل مع السكان المقيمين في شرق وغربي حلب لبحث شكل الإدارة في هذه المنطقة، كما يجب وقف جميع أشكال الهجمات على المدينة”.

وتعاني أحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة، حصاراً برياً كاملاً من قبل قوات النظام السوري وميليشياته بدعم جوي روسي، وسط شحّ حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية؛ ما يهدد حياة نحو 300 ألف مدني فيها.