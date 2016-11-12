وفد من سلطة الطيران المدني السوري يصل القاهرة





القاهرة- الأناضول- وصل القاهرة، مساء اليوم السبت، وفد من سلطة الطيران المدني السورية، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام؛ ولحضور اجتماع للمنظمة الدولية للطيران، وللقاء عدد من المسؤولين المصريين؛ بهدف بحث ملفات مشتركة، وفق مصدرين.

وقال مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي، لـ “الأناضول”، مفضلاً عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن “الوفد السوري، الذي يزور القاهرة لعدة أيام، من المنتظر أن يلتقي عدداً من المسؤولين؛ لبحث الملفات المشتركة، وسبل دعم وتعزيز التعاون المشترك، في مجال الطيران المدني”.

وأوضح المصدر أن “الوفد الذي يضم 6 مسؤولين سوريين وصل على متن رحلة الطيران السورية القادمة من دمشق، وكان في استقبالهم محمد رحمة المدير الإقليمي لمكتب منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) بالقاهرة”.

ولم تعلن السلطات المصرية عن الزيارة، وكذلك لم تعلن عنها نظيرتها السورية.

بدوره ذكر محمد رحمة المدير الإقليمي لـ”إيكاو”، في تصريحات صحفية، إن “الوفد السوري يضم عدداً من الفنيين والمسؤولين بسلطة الطيران المدني الروسية، وزيارته تأتي في إطار اجتماعات مكتب (إيكاو) بالقاهرة؛ لبحث عدد الملفات المشتركة الخاصة بالطيران المدني”.

وفي منتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي زار اللواء علي المملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني (المخابرات) في نظام بشار الأسد، مصر والتقى نظيره المصري، اللواء خالد فوزي، في القاهرة، لـ”التنسيق حول المواقف السياسية بين البلدين”.