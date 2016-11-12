أول ظهور علني لكلينتون بعد خسارتها الانتخابات





نيويورك- رويترز- شوهدت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون وهي تصل إلى حفل بمناسبة انتهاء حملتها الانتخابية في بروكلين أمس الجمعة، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها في العلن منذ الإقرار بهزيمتها أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وخرجت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة من سيارة لتدخل إلى الحفل في بروكلين.

وقالت “إن بي سي” إن هيلاري تحدثت بايجاز وشكرت الموظفين على عملهم ثم قدمت وردة لكل موظف.

كما حضر زوجها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وابنتهما تشيلسي الحفل.