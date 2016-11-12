جيش النظام السوري يستعيد المناطق التي فقدها خلال هجوم الفصائل في غرب حلب





بيروت- أ ف ب- استعاد جيش النظام السوري كافة المناطق التي فقدها بعد اسبوعين من هجوم للفصائل المعارضة والاسلامية عند الاطراف الغربية لمدينة حلب، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان السبت.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لـ “وكالة فرانس برس″ “تمكنت قوات النظام السوري والمسلحون الموالون له الجمعة وبغطاء جوي رافقه قصف مدفعي وصاروخي مكثف من استعادة السيطرة على منطقة ضاحية الاسد وقرية منيان” عند اطراف الاحياء الغربية الواقعة تحت سيطرتها في مدينة حلب.

وبالنتيجة تكون قوات النظام السوري “استعادت كافة المناطق التي خسرتها” خلال هجوم اطلقته الفصائل، وبينها “جبهة فتح الشام” (“جبهة النصرة” سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم “القاعدة”)، في 28 تشرين الاول/اكتوبر بهدف كسر الحصار عن الاحياء الشرقية في مدينة حلب.

وحسب “المرصد” أطلقت الفصائل المعارضة السبت قذائف على الاحياء الغربية أسفرت عن مقتل خمسة مدنيين، بينهم طفلة، في حيي حلب الجديدة والسليمانية.

ولجأت الفصائل خلال هجومها الاخير الى اطلاق مئات القذائف على الاحياء الغربية، ما أسفر، بحسب المرصد، عن مقتل حوالى 97 مدنيا بينهم 30 طفلا.

وقتل ايضا في المعارك 215 مقاتلا سوريا واجنبيا من الفصائل بعضهم نفذ هجمات انتحارية، و143 عنصرا من قوات النظام.

وحاولت الفصائل تكرارا كسر الحصار المفروض منذ حوالى اربعة اشهر على الاحياء الشرقية، وتمكنت من ذلك لفترة قصيرة خلال شهر اب/اغسطس، لكن تعذر ادخال المساعدات الى تلك المنطقة منذ تموز/يوليو.

وتعد مدينة حلب الجبهة الابرز في النزاع السوري. وكانت قوات النظام نفذت في 22 ايلول/سبتمبر هجوما على الاحياء الشرقية بهدف السيطرة عليها واستمر اسابيع مترافقا مع قصف جوي عنيف. وتمكنت قوات النظام وقتها من احراز تقدم طفيف على الارض، بينما تسبب القصف بمقتل 500 شخص وبدمار هائل، ما استدعى تنديدا واسعا من الامم المتحدة ومنظمات دولية.

وفي ريف حلب الجنوبي، سيطرت قوات النظام على قريتي كفر حداد وخربة الزاوي، بحسب المرصد.